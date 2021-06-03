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عربي-دولي
توقعات بتعيين أخت كيم جونغ أون في ثاني أكبر منصب بالبلاد.. وهذه التفاصيل
Lebanon 24
03-06-2021
|
01:30
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توقع خبراء في كوريا الجنوبية تعيين كيم يو جونغ، شقيقة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، في منصب الأمين الأول لحزب العمال الحاكم الذي استحدث مؤخرا، وهو ثاني أكبر منصب في القيادة.
ونقلت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء عن وزير الوحدة الكوري الجنوبي السابق، لي جونغ سوك، قوله إنه "في حالات الطوارئ، من المتوقع أن تتولى كيم يو جونغ هذا المنصب وتعمل مؤقتا كخليفة له، حتى يتم تسليم السلطة إلى نجل كيم جونغ أون".
وأشار الوزير السابق إلى أن انتخاب الأمين الأول لا يتطلب إقامة مؤتمر للحزب، ويمكن تعيينه بسهولة في جلسة عامة للجنة المركزية، مؤكدا أن "هذا يعني أن المنصب يمكن انتخابه بسرعة إذا تعرض الزعيم لحالة طارئة".
وشكك لي في إمكانية تولي جو يونغ وون هذا المنصب، وهو المساعد المقرب من كيم والذي ثارت التوقعات بأنه تم انتخابه لهذا المنصب، لأنه ليس فردا من عائلة كيم أو من سلالة "بايكدو".
وقال لي بهذا الصدد: "لا يمكننا استبعاد احتمال تعيين جو في منصب الأمين الأول تماما، لكن يبدو أن هذا المنصب يهدف أساسا إلى تأمين استقرار النظام لخليفة كيم".
وكان حزب العمال الحاكم في كوريا الشمالية قد قام بمراجعة القواعد في مؤتمره في يناير الماضي، ليتم إنشاء منصب "الأمين الأول" خلف الزعيم كيم مباشرة، مما لفت الانتباه إلى هوية من سيتولى المنصب، حيث سيكون الأمين الأول هو النائب عن الأمين العام للحزب.
المصدر: روسيا اليوم
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