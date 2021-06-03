عربي-دولي

فضيحة بمليار دولار في جنوب إفريقيا بسبب "كورونا"

Lebanon 24
03-06-2021 | 02:00
A-
A+
Doc-P-829573-637583015814374606.jpg
Doc-P-829573-637583015814374606.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
يواجه عشرات المسؤولين الحكوميين في جنوب إفريقيا ملاحقات قضائية في فضيحة تتكشف فصولها تباعا حول مَنح عقود متعلقة بفيروس كورونا تبلغ قيمتها مليار دولار، وفقا لما ورد خلال جلسة استماع أمام البرلمان.

وأمر رئيس جنوب إفريقيا، سيريل رامافوزا، بفتح التحقيق، العام الماضي، بعد تقارير عن مزاعم بمنح عقود مناقصات في إطار مكافحة فيروس كورونا لأشخاص وشركات مرتبطة بسياسيين، ما أثار غضبا شعبيا.

وتلقت وحدة التحقيقات الخاصة بلاغات حول أكثر من 4 آلاف عقد لخدمات وإمدادات خاصة بكوفيد-19.

وفي مداخلة عبر الفيديو أمام البرلمان، قال رئيس وحدة التحقيقات، آندي موثيبي، إن قيمة العقود تبلغ 14 مليار راند (مليار دولار)، أي نحو 11 بالمئة من مجمل إنفاق الدولة لمواجهة الجائحة.

وأضاف موثيبي "نحن في مرحلة حساسة من التحقيق"، مشيرا إلى "أننا نحقق في جميع المزاعم (...) وقد أعرب وزير (الصحة) عن استعداده للتعاون".

وقال موثيبي إنه تم حتى الآن إحالة 63 مسؤولا حكوميا إلى النيابة العامة، بينما سيتم إدراج 87 شركة على القائمة السوداء.

وفتحت الوحدة، الأسبوع الماضي، أيضا تحقيقا مع اثنين من المقربين من وزير الصحة، زويلي مخيزي، هما متحدثة سابقة باسم الوزارة ومساعده الشخصي السابق بتهمة نهب مزعوم لأموال كوفيد-19.

واكتسب مخيزي شعبية خلال قيادته الاستجابة للوباء، وبات يعد واحدا من الخلفاء المحتملين للرئيس رامافوزا، لكن يمكن لقضايا الفساد هذه أن تشوه سمعته.

وأسف موثيبي لفشل التحقيقات الجارية في إحداث "أي فرق جوهري" بطريقة عمل الحكومة، قائلا "ما زلنا نتلقى تقارير جديدة عن مزاعم بمخالفات وسوء لإدارة".
المصدر: الحرة
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
04:00 | 2021-06-03
03:30 | 2021-06-03
03:00 | 2021-06-03
03:00 | 2021-06-03
02:30 | 2021-06-03
01:30 | 2021-06-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website