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لويد أوستن يبحث مع ولي العهد السعودي قضايا الأمن الإقليمي

Lebanon 24
03-06-2021 | 02:30
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قالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) إن وزير الدفاع لويد أوستن تحدث إلى ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان وأكد له التزام الولايات المتحدة بمساعدة المملكة في الدفاع عن أراضيها وشعبها.

وقال المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي في بيان إن أوستن والأمير محمد بن سلمان بحثا الأمن الإقليمي لا سيما الجهود الرامية لإنهاء الحرب في اليمن و"الجهود الثنائية الجارية لتحسين دفاعات السعودية".
واوضح كيربي أنه فيما أثنى أوستن على نجاحات المملكة في التصدي لهجمات الحوثيين على الأراضي السعودية، فقد "ناقش مع ولي العهد الجهود الثنائية الأميركية - السعودية لتفعيل دفاعات المملكة وقدراتها العسكرية"، خاتماً بأن "الرياض هي محور مهم ومركز ثقل في الاستقرار الإقليمي وأن واشنطن ستبقى ملتزمة في الحفاظ على حقها في الدفاع عن النفس".
المصدر: "سكاي نيوز
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