عربي-دولي

حرائق وانفجارات وقتلى في ظروف غامضة.. ماذا يحدث في إيران؟

Lebanon 24
03-06-2021 | 04:00
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خلال أقل من 48 ساعة، وقع حريق ضخم مصفاة نفطية جنوبي طهران، وسبقه حريق بأكبر سفينة حربية إيرانية غرقت على إثره، وقبل ذلك بساعات، قتل طياران بسبب خلل فني في طائرة إيرانية مقاتلة.

الأسباب مازالت "غامضة" ولم تعرف حتى الآن رغم التحقيقات، وهذا ليس كل شيء، منذ تموز من العام الماضي وإيران تشهد حرائق وانفجارات غامضة، بعضها في أكثر المواقع والمنشآت حساسية، مثل منشآة نطنز النووية.
تمثل هذه اللائحة الطويلة التالية من الحرائق والانفجارات والحوادث الغامضة، علامات استفهام كبيرة في إيران، وتربك الحكومة الإيرانية أمام شعبها، وتضعها أمام مأزق داخلي غير مسبوق.
كما تؤكد أيضا على هشاشة البنية الأمنية الإيرانية، وإمكانية اختراق أكثر المرافق الإيرانية حساسية وشن هجوم عليها.
بداية، أعلنت وسائل إعلام إيرانية أمس الأربعاء أن حريقا ضخما اندلع في مصفاة نفطية جنوب العاصمة طهران.
وقال مسؤول للتلفزيون الإيراني الرسمي إن الحريق بدأ في خط الغاز الطبيعي المسال بمصفاة "تند كويان" في طهران، دون ورود تقارير عن وقوع إصابات جراء الحادث حتى الآن.

ووقع الحريق في المصفاة بعد بضع ساعات من اندلاع حريق في أكبر سفينة تابعة للبحرية الإيرانية وغرقها في خليج عمان.
فقد غرقت، الأربعاء، أكبر سفينة تابعة للبحرية الإيرانية، في خليج عمان بعد أن اشتعلت النيران فيها الثلاثاء في ظروف غامضة، حسبما ذكرت وكالات الأنباء شبه الرسمية.
وقالت وكالتا أنباء فارس وتسنيم الإيرانيتين شبه الرسميتين إن الجهود فشلت في إنقاذ سفينة الدعم اللوجستي العملاقة "خرج".
وكانت السفينة "خرج"، وهي سفينة بريطانية الصنع تم تدشينها عام 1977، قد انضمت إلى البحرية الإيرانية عام 1984 بعد مفاوضات مطولة عقب الثورة في إيران عام 1979.
ووفقا لقناة العالم التلفزيونية الإيرانية، فإن "خرج" تهد أكبر سفينة دعم لوجستي تابعة للجيش الإيراني، وتزن 33 ألف طن، وقد تم استبدال المراجل وأنظمة الدفع بصورة كاملة في هذه السفينة كما ان منظومات ومعدات أخرى جرى تطويرها.
كما يبلغ طولها 207 أمتار وعرضها 26.5 مترا وسرعتها نحو 39.8 كيلومترا في الساعة. وتضم السفينة منصة لهبوط المروحيات كما تحمل على متنها 4 مدافع و4 رشاشات من عيار 12.7 ملمترا، بحسب قناة العالم.
المصدر: "سكاي نيوز
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