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"تتصرفون أو نتصرف".. رسالة واشنطن لبغداد بشأن سيطرة "الحشد" على "المنطقة الخضراء"

Lebanon 24
03-06-2021 | 05:00
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كشف مصدر عراقي، اليوم الخميس، رسالة السفارة الأميركية إلى الحكومة العراقية بشأن سيطرة "الحشد الشعبي" على "المنطقة الخضراء" الأسبوع الماضي.


وقال المصدر لـ"روسيا اليوم"، إن "السفارة الأميركية بعثت برسالة إلى الحكومة العراقية عبرت فيها عن قلقها وانزعاجها من سيطرة الحشد على المنطقة الخضراء ووصوله إلى مسافات قريبة من مقرها، وأبلغتها في حال لم تتعامل مع الحشد والفصائل التي انتشرت في الخضراء، فإنها ستتصرف".

وأضاف، أنّ "الرسالة كانت عبارة عن مخاطبة رسمية خلال الساعات التي سيطر فيها الحشد على المنطقة الخضراء".

وأشار المصدر، إلى أنّ "الحكومة العراقية لم ترد على الرسالة حتى اللحظة"، بدون أن يكشف عن أسباب عدم الرد.

والأسبوع الماضي سيطر "الحشد الشعبي" على "المنطقة الخضراء" الحكومية وسط بغداد بعد اعتقال القيادي فيه قاسم مصلح.

وعلى إثر عملية الاعتقال، توترت العلاقة بين الكاظمي والحشد الذي ما زال يطالب بإطلاق سراح قاسم مصلح.
المصدر: روسيا اليوم
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