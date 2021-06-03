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ما هو اللقاح الذي تلقاه الأسد؟

Lebanon 24
03-06-2021 | 05:30
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أعلن السفير السوري لدى موسكو، رياض حداد، أن الرئيس السوري بشار الأسد تلقى جرعة من لقاح "سبوتنيك V" الروسي.

 

وجاءت تصريحات السفير السوري حداد ردا على أسئلة الصحفيين بشأن تلقي الرئيس السوري بشار الأسد لقاح ضد كورونا، خلال مشاركته في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، قال خلالها: " نعم الرئيس السوري تلقى لقاحا ضد فيروس كورونا المستجد".

 

وأضاف حداد قائلا: " في سوريا يتم تطعيم المواطنين ضد فيروس كورونا بلقاح "سبوتنيك V" الروسي حيث بدأت الدفعة الثالثة من التطعيم في البلاد مؤخرا".

 

وتابع السفير السوري قائلا: " الدفعة الأولى شملت الكوادر الطبية وكبار المسؤولين في البلاد ومن بينهم رئيس البلاد بشار الأسد".

 

وأعلنت سوريا في وقت سابق، عن تسجيل لقاح "سبوتنيك V" الروسي، واستعماله على أراضيها.

المصدر: سبوتنيك
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