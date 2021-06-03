عربي-دولي

البنتاغون يتحدث عن خطط لتسريع نشر أسلحة تفوق سرعتها الصوت

Lebanon 24
03-06-2021 | 05:30
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صرح مايكل وايت، المسؤول عن تطوير أسلحة تفوق سرعتها الصوت في البنتاغون، بأن الولايات المتحدة ستسرع نشر الأسلحة فرط الصوتية.

ونقلت مجلة الدفاع الوطني عن وايت قوله: "يعد طلب الميزانية تصريحا مهما جدا عن أهمية الأسلحة فرط الصوتية. وتنص ميزانية السنة المالية 2022 على اقتناء هذه الأنظمة، نظرا لأن هذه الأنظمة يتم تطويرها بكميات تتجاوز الإطار المحدد. لذلك نحن بالفعل نسرع في نشر هذه القدرات".

وكانت خدمة أبحاث الكونغرس قد أفادت في آب 2020، بأن المعاهد المتخصصة للقوات المسلحة الأمريكية تعمل في ثلاثة اتجاهات في مجال الأسلحة التي تفوق سرعتها سرعة الصوت تتمثل في ضربة سريعة غير نووية (ضربة سريعة تقليدية، وحدة تخطيط وصاروخ باليستي يجري إطلاقه من غواصات من نوع فرجينيا)، أسلحة تفوق سرعتها سرعة الصوت بعيدة المدى (سلاح بعيد المدى تفوق سرعته الصوت، تطوره القوات البرية، وحدة تخطيط يبلغ مداها حوالي 2200 كيلومتر) وأسلحة للرد السريع تتمركز في الفضاء، تتمثل في (وحدة قتالية قادرة على الوصول إلى سرعات تصل إلى 20 ماخ، ومدى طيران يبلغ حوالي 925 كيلومترا).
المصدر: روسيا اليوم
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