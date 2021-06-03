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عربي-دولي
تقرير يفضح ترامب: كان مستعدا لدفع أكثر من 100 ألف دولار لعدم سماع تيريزا ماي
Lebanon 24
03-06-2021
|
06:00
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كشف المذيع البريطاني بيرس مورغان، أن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب قال إنه سيدفع 100 ألف جنيه إ سترليني مقابل عدم سماع أي خطاب تلقيه رئيسة وزراء بريطانيا السابقة تيريزا ماي.
وفي كتاب The Spectator، قال مورغان إنه عندما علم ترامب أن ماي تتقاضي أكثر من 100 ألف جنيه إسترليني مقابل إلقاء خطاب في شركات، انفجر الرئيس السابق ضاحكا وقال: "هل تمزح معي!! سأدفع 100000 جنيه إسترليني (حوالي 150 ألف دولار) حتى لا أسمع حديثها".
وغالبا ما توصف العلاقة بين ترامب وماي بأنه يشوبها "اختلال وظيفي"، بعد اشتباك بين الجانبين بسبب تسريب معلومات حساسة وقرار بريطانيا وقف تبادل المعلومات الاستخباراتية مع الولايات المتحدة في أعقاب تفجير مانشستر الانتحاري عام 2017. وبلغ الخلاف ذروته عندما طلب ترامب من ماي التركيز على الإرهاب في المملكة المتحدة.
وظهر الخلاف بشكل واضح خلال اجتماع مجموعة السبع في حزيران 2018، عندما قال ترامب إنه "لدينا علاقة رائعة. أنجيلا ميركل وإيمانويل ماكرون وجاستن ترودو"، ولم يذكر اسم ماي ضمن القائمة.
كما انتقد ماي لتعاملها مع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، قائلا إنها تجاهلت نصيحته حول كيفية إجراء المفاوضات والآن "تمزق بلدا".
المصدر: روسيا اليوم
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