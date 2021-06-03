عربي-دولي

تقرير يفضح ترامب: كان مستعدا لدفع أكثر من 100 ألف دولار لعدم سماع تيريزا ماي

Lebanon 24
03-06-2021 | 06:00
A-
A+
Doc-P-829667-637583219797951920.jpg
Doc-P-829667-637583219797951920.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشف المذيع البريطاني بيرس مورغان، أن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب قال إنه سيدفع 100 ألف جنيه إ سترليني مقابل عدم سماع أي خطاب تلقيه رئيسة وزراء بريطانيا السابقة تيريزا ماي.

وفي كتاب The Spectator، قال مورغان إنه عندما علم ترامب أن ماي تتقاضي أكثر من 100 ألف جنيه إسترليني مقابل إلقاء خطاب في شركات، انفجر الرئيس السابق ضاحكا وقال: "هل تمزح معي!! سأدفع 100000 جنيه إسترليني (حوالي 150 ألف دولار) حتى لا أسمع حديثها".

وغالبا ما توصف العلاقة بين ترامب وماي بأنه يشوبها "اختلال وظيفي"، بعد اشتباك بين الجانبين بسبب تسريب معلومات حساسة وقرار بريطانيا وقف تبادل المعلومات الاستخباراتية مع الولايات المتحدة في أعقاب تفجير مانشستر الانتحاري عام 2017. وبلغ الخلاف ذروته عندما طلب ترامب من ماي التركيز على الإرهاب في المملكة المتحدة.

وظهر الخلاف بشكل واضح خلال اجتماع مجموعة السبع في حزيران 2018، عندما قال ترامب إنه "لدينا علاقة رائعة. أنجيلا ميركل وإيمانويل ماكرون وجاستن ترودو"، ولم يذكر اسم ماي ضمن القائمة.

كما انتقد ماي لتعاملها مع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، قائلا إنها تجاهلت نصيحته حول كيفية إجراء المفاوضات والآن "تمزق بلدا".
المصدر: روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
07:02 | 2021-06-03
06:30 | 2021-06-03
05:30 | 2021-06-03
05:30 | 2021-06-03
05:00 | 2021-06-03
04:30 | 2021-06-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website