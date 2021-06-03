عربي-دولي

100 قنبلة نووية أميركية على أراضي أوروبا.. وهذه أماكنها

Lebanon 24
03-06-2021 | 10:00
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كشفت دراسة أوروبية عن عدد القنابل النووية الأميركية التي تخزنها الولايات المتحدة في قواعدها العسكرية على أراضي أوروبا وتركيا.

وأشارت دراسة لمعهد قضايا السلام والسياسات الأمنية بجامعة هامبورغ الألمانية، إلى أن قاعدة "بيوخل" في إقليم راينلاند بفالتس غربي ألمانيا توجد فيها 20 قنبلة نووية أميركية.

وتخزن الولايات المتحدة 20 قنبلة في كل من "كلاينيه بروغل" في بلجيكا و"فولكل" في هولندا و"إنجرليك" في تركيا، و20 قنبلة أخرى في قاعدتي "أفيانو" و"غيدي توري" بإيطاليا.

ويبلغ العدد الإجمالي للقنابل النووية الأميركية في قواعدها بأوروبا وتركيا 100 قنبلة.

وأشارت الدراسة إلى أن السلطات الألمانية لم تعلق رسميا على وجود أسلحة نووية على أراضي البلاد.

تجدر الإشارة إلى أن أحزاب المعارضة الألمانية كانت قد طالبت مرارا بنزع الأسلحة النووية الأميركية من أراضي ألمانيا. وتشير معطيات عدد من استطلاعات الرأي إلى أن أغلبية الألمان يؤيدون سحب الأسلحة النووية من بلادهم.
المصدر: روسيا اليوم
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