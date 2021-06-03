زلزال عنيف يضرب شرق إندونيسيا

ضرب زلزال بقوة 6,1 درجات مناطق قبالة سواحل جزر مالوكو الإندونيسية النائية، يوم الخميس، حسبما أعلن مركز المسح الجيولوجي الأميركي، دون صدور إنذار من تسونامي.وحدد مركز الزلزال العنيف على عمق 31 كلم وعلى بعد نحو 127 كلم جنوب غرب مدينة تيرناتي. ولم ترد تقارير فورية عن وقوع إصابات أو أضرار بالغة.وغالبا ما تشهد إندونيسيا نشاطا زلزاليا وبركانيا بسبب موقعها على "حزام النار" في المحيط الهادئ حيث تصطدم الطبقات التكتونية.