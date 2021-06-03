السلطات النيجيرية تؤكد أن 136 تلميذا خطفوا الأحد

أكدت السلطات النيجيرية مساء أمس أن مسلحين خطفوا 136 تلميذا من مدرسة قرآنية الأحد.وكانت حكومة ولاية النيجر قد أفادت أولا بوقوع الهجوم على المدرسة في بلدة تيجينا الإثنين، لكنها لم تذكر عدد التلاميذ المخطوفين، بحسب "وكالة الصحافة الفرنسية".وتزرع عصابات مسلحة يطلق عليها محليا اسم "قطاع الطرق" الرعب في أوساط سكان شمال غرب نيجيريا ووسطها حيث تنفذ عمليات نهب للقرى وسرقة للماشية وخطفا لقاء فدية.وخطف أكثر من 700 تلميذ وطفل على أيدي عصابات بهدف الحصول على فدية، منذ كانون الأول.وكتبت حكومة ولاية النيجر في تغريدة ليلا: "نؤكد أن عدد التلاميذ الذين خطفهم أفراد عصابات في مدرسة صالح تانكو الإسلامية، في تيجينا (...) يبلغ 136".وقال نائب حاكم الولاية أحمد محمد كيتسو إن وكالات أمنية "تبذل كل ما في وسعها لكنها لا تتمتع بالقدرات اللوجستية الكافية".وأفرج المهاجمون عن 11 تلميذا هم "صغار جدا ولم يتمكنوا من السير" مسافة بعيدة، حسبما أعلنت السلطات في وقت سابق.وقالت حكومة ولاية النيجر إنها لا تدفع فديات.وقال نائب الحاكم: "نحاول التفاوض لمعرفة كيف يمكننا إعادتهم بسلام".