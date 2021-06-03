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هل ظهر متحور جديد لفيروس كورونا في نيبال؟

Lebanon 24
03-06-2021 | 09:00
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قالت منظمة الصحة العالمية في تغريدة على حسابها الرسمي في "تويتر"، إنها "ليست على علم" بأي نوع جديد من فيروس كوفيد-19، تم اكتشافه في نيبال.

وجاء إعلان المنظمة في أعقاب تقرير نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، بأن العطلات الخارجية قد تكون مهددة هذا الصيف بسبب مخاوف الحكومة من ظهور نوع جديد من فيروس كورونا في نيبال.

وكان خبير علم المناعة البروفيسور البريطاني جون بيل قد حذر من المبالغة في "رد الفعل" تجاه أي متغير جديد لـفيروس كورونا، مشيرا إلى أن ظهور سلالات جديدة أمر طبيعي، ومضيفا أن "الحماية ضد المتغيرات المستقبلية للفيروس ليست مضمونة إلى الأبد، رغم أن اللقاحات فعالة حاليا ضد المتحور الذي ظهر في الهند".

وأوضح بيل أن "التسرع في مواجهة أي متحور جديد، والمبالغة في الحديث عنه، سيجعلنا بعيدين عن الوباء الأساسي الذي نكافحه. علينا التحلي بالموضوعية في النقاش، وإبقاء أعيننا مفتوحة على الفيروس الأصلي"، حسبما نقلت صحيفة "إندبندنت" البريطانية.

وكشفت بيانات جديدة عن تأثر الدول المجاورة للهند بأزمة الوباء التي يعيشها البلد في الآونة الأخيرة، الأمر الذي أثار المخاوف من تكرار السيناريو ذاته في أكثر من موقع.

ووجد تحليل أجرته شبكة "سكاي نيوز" البريطانية، أن الإصابات بفيروس كورونا في البلدان المجاورة للهند، مثل باكستان ونيبال وسريلانكا، آخذة في الارتفاع، في حين أن الإصابات في بنغلادش تتراجع.

وسجلت الإصابات الأسبوعية في نيبال ارتفاعا بنحو 14 مرة مما كانت عليه في بداية نيسان الماضي، كما زادت الحالات في سريلانكا وباكستان، وإن لم تكن على نفس المستوى.

الزيادة في نيبال، التي يبلغ عدد سكانها 29 مليون نسمة، هي الأعلى من بين جيران الهند، لكنها لا تزال أقل من نصف الزيادة في الهند، وفق المعطيات الجديدة.
المصدر: سكاي نيوز
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