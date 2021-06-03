24
o
بيروت
28
o
طرابلس
23
o
صور
24
o
جبيل
24
o
صيدا
24
o
جونية
20
o
النبطية
22
o
زحلة
22
o
بعلبك
21
o
بشري
24
o
بيت الدين
24
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
عربي-دولي
قصر باكنغهام يعلن عن أول لقاء بين الملكة إليزابيث وبايدن
Lebanon 24
03-06-2021
|
09:31
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن قصر باكنغهام أن الملكة البريطانية إليزابيث الثانية ستلتقي الرئيس الأميركي جو بايدن في وقت لاحق من الشهر الحالي، على هامش مشاركته في قمة مجموعة السبع.
وأوضح القصر الملكي أن بايدن وزوجته جيل سيزوارن قلعة وندسور يوم الأحد 13 حزيران.
ومن المقرر أن يشارك بايدن باجتماع G7 في كورنوال، والذي سيعقد في خليج كاربيس من 11 إلى 13 حزيران.
المصدر: روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة
عراك وتضارب بين عناصر قوى الأمن الداخلي ومسافرين في مطار بيروت (فيديو)
Lebanon 24
عراك وتضارب بين عناصر قوى الأمن الداخلي ومسافرين في مطار بيروت (فيديو)
14:09 | 2021-06-02
02/06/2021 02:09:36
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار "رجع" 1500 في المصارف.. اليكم تفسير قرار مصرف لبنان الأخير
Lebanon 24
الدولار "رجع" 1500 في المصارف.. اليكم تفسير قرار مصرف لبنان الأخير
13:43 | 2021-06-02
02/06/2021 01:43:52
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تعليق السحوبات على الـ 3900... بيان جديد لمصرف لبنان
Lebanon 24
بعد تعليق السحوبات على الـ 3900... بيان جديد لمصرف لبنان
15:49 | 2021-06-02
02/06/2021 03:49:47
Lebanon 24
Lebanon 24
هل يعاني نصرالله وضعا صحيا حرجا؟
Lebanon 24
هل يعاني نصرالله وضعا صحيا حرجا؟
02:15 | 2021-06-03
03/06/2021 02:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مخاوف في الشارع... هذا ما سيحصل
Lebanon 24
مخاوف في الشارع... هذا ما سيحصل
14:30 | 2021-06-02
02/06/2021 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
12:30 | 2021-06-03
المغرب يعلن تمديد حالة الطوارئ الصحية
12:00 | 2021-06-03
منشأ "كورونا".. ألغاز وفرضيات والبحث مستمرّ
11:38 | 2021-06-03
الدنمارك تقر قانونا يتيح إبعاد طالبي اللجوء إلى خارج أوروبا
11:00 | 2021-06-03
رغم امتلاكها رابع أقوى جيش في العالم.. الهند تخطط لبناء حاملة طائرات ثالثة
10:49 | 2021-06-03
جيش العدو الإسرائيلي يزعم إحباط محاولة تهريب مخدرات وأسلحة عبر الحدود اللبنانية
10:20 | 2021-06-03
فيروسات كورونا القاتلة الجديدة قد تظهر في هذه البلدان.. هذا ما كشفه علماء
فيديو
أثناء توثيقها لمشاهد خروج الحمم.. طائرة تسقط داخل فوهة بركان! (فيديو)
Lebanon 24
أثناء توثيقها لمشاهد خروج الحمم.. طائرة تسقط داخل فوهة بركان! (فيديو)
09:50 | 2021-06-02
03/06/2021 19:36:10
Lebanon 24
Lebanon 24
"بصق وإهانات".. مسافرة تعتدي على ركاب طائرة بسبب كمامة (فيديو)
Lebanon 24
"بصق وإهانات".. مسافرة تعتدي على ركاب طائرة بسبب كمامة (فيديو)
08:00 | 2021-06-02
03/06/2021 19:36:10
Lebanon 24
Lebanon 24
رقم صادم... فنانة تكشف تكلفة عمليات تجميل أنفها! (فيديو)
Lebanon 24
رقم صادم... فنانة تكشف تكلفة عمليات تجميل أنفها! (فيديو)
08:00 | 2021-06-02
03/06/2021 19:36:10
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact