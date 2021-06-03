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قصر باكنغهام يعلن عن أول لقاء بين الملكة إليزابيث وبايدن

Lebanon 24
03-06-2021 | 09:31
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أعلن قصر باكنغهام أن الملكة البريطانية إليزابيث الثانية ستلتقي الرئيس الأميركي جو بايدن في وقت لاحق من الشهر الحالي، على هامش مشاركته في قمة مجموعة السبع.

وأوضح القصر الملكي أن بايدن وزوجته جيل سيزوارن قلعة وندسور يوم الأحد 13 حزيران.

ومن المقرر أن يشارك بايدن باجتماع G7 في كورنوال، والذي سيعقد في خليج كاربيس من 11 إلى 13 حزيران.

المصدر: روسيا اليوم
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