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عربي-دولي
الإمارات تعلن تعليق دخول القادمين من فيتنام
Lebanon 24
03-06-2021
|
13:00
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أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في الإمارات، الخميس، تعليق دخول المسافرين القادمين من فيتنام على جميع الرحلات الجوية للناقلات الوطنية والأجنبية، وكذلك ركاب الترانزيت القادمين منها، اعتبارا من تاريخ 5 يونيو، باستثناء رحلات الترانزيت القادمة للدولة والمتجهة إلى فيتنام.
ويشمل تعليق دخول المسافرين أيضا الذين تواجدوا في فيتنام خلال فترة 14 يوما قبل القدوم إلى الإمارات مع استمرار تسيير الرحلات، حيث سيسمح بنقل الركاب من الإمارات إلى فيتنام على الرحلات.
وسيسمح بنقل الفئات المستثناة من فيتنام إلى الإمارات مع تطبيق الإجراءات الاحترازية المذكورة، والتي تشمل مواطني الإمارات وأقاربهم من الدرجة الأولى، والبعثات الدبلوماسية المعتمدة بين الإمارات وفيتنام ويشمل ذلك الإداريين العاملين في سفارات البلدين، والوفود الرسمية ورجال الأعمال بشرط الحصول على الموافقة المسبقة وكذلك أصحاب الإقامة الذهبية والفضية والحاصلين على جرعات اللقاح الكاملة والمعتمدة من منظمة الصحة العالمية على أن يكون قد مضى 28 يوما من تلقيهم اللقاح كاملا ويتم إثبات ذلك من خلال التطبيقات المعتمدة في البلدين أو شهادة تطعيم معتمدة.
ويشمل الاستثناء أيضا أصحاب الوظائف الحيوية حسب تصنيف الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية وأطقم طائرات الشحن والترانزيت الأجنبية بشرط الحصول على نتيجة فحص مخبري سلبي لكوفيد-19 خلال 48 ساعة من المغادرة وعند الوصول والالتزام بالحجر الصحي لحين المغادرة، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الإماراتية "وام".
وسيتم إلزام الفئات المستثناة بالإجراءات الوقائية التي تشمل حجرا مدته 10 أيام وفحص PCR في المطار وفي اليومين الرابع والثامن من دخول الدولة وخفض مدة فحص PCR من 72 ساعة إلى 48 ساعة على أن يتم قبول الفحوصات الصادرة من المختبرات المعتمدة والتي تحمل كود "كيو آر".
وأكدت الهيئة العامة للطيران المدني أنه يشترط على المسافرين القادمين من فيتنام عبر دول أخرى أن تكون مدة إقامتهم في تلك الدول لا تقل عن 14 يوما لكي يسمح لهم بدخول الدولة، مع استمرار رحلات الشحن بين الإمارات وفيتنام.
وأهابت الهيئة من جميع المسافرين المتأثرين بالقرار ضرورة المتابعة والتواصل مع شركات الطيران المرتبطين معها لتعديل وجدولة رحلاتهم وضمان عودتهم سالمين إلى وجهاتهم النهائية دون أي تأخير أو التزامات أخرى.
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