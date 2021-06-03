23
o
بيروت
23
o
طرابلس
16
o
صور
23
o
جبيل
22
o
صيدا
23
o
جونية
17
o
النبطية
15
o
زحلة
13
o
بعلبك
21
o
بشري
22
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
عربي-دولي
الرئيس الجزائري: لا أعتقد أنني سأترشح لولاية ثانية
Lebanon 24
03-06-2021
|
14:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشف الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أنه لا يعرف إن كان سيترشح لولاية رئاسية ثانية، عقب انتهاء ولايته الحالية في العام 2024 أم لا، لكنه رجح عدم ترشحه.
وفي حوار له مع مجلة "ليبوا" الفرنسية، قال تبون: "لا أعتقد أنني سأترشح لولاية ثانية، فمهمتي هي إعادة بلدي للوقوف على قدميه، ومحاربة الامتيازات، وإعادة بناء المؤسسات، وجعل الجمهورية ملكاً للجميع".
وأضاف: "ولاية أخرى؟ لا أعرف، نحن فقط في بداية ولايتي الأولى".
وعن طبيعة الحراك الشعبي في الجزائر، أكد الرئيس عبد المجيد تبون أن كلمة "حراك" لم تعد موجودة، معللا: "الظروف التي أدت إلى الحراك الشعبي في عام 2019 تغيرت ولم تعد هناك كلمة حراك".
وقال: "الحراك الوحيد الذي أؤمن به هو الحراك الأصيل والمبارك الذي جمع بشكل عفوي ملايين الجزائريين في الشوارع، هذا الحراك اختار طريق العقل بالذهاب إلى الانتخابات الرئاسية، ولم يذعن للأصوات التي حثته على التحرك نحو فترة انتقالية. ذهب 10 ملايين جزائري للتصويت، وأقلية رفضت الانتخابات"، مؤكدا أن "لكل جزائري الحق في التعبير عن نفسه، لكنني أرفض إملاءات الأقلية".
وأكد تبون أنه كان "أول من مدّ يده للحراك من خلال إشراك قرابة 5 وزراء منه في حكومته الأولى، لافتا إلى أنه فعل ذلك "رغم أنني رأيتهم يهينونني في مقاطع فيديو".
يشار إلى أن عبد المجيد تبون تم انتخابه رئيسًا للجزائر في كانون الأول 2019، عقب استقالة بوتفليقة، وبحسب الدستور الجزائري فإن المدة الرئاسية 5 سنوات.
تابع
الأكثر قراءة
هيفا وهبي تتعثر بفستانها على المسرح وهي ترقص.. شاهدوا رد فعلها (فيديو)
Lebanon 24
هيفا وهبي تتعثر بفستانها على المسرح وهي ترقص.. شاهدوا رد فعلها (فيديو)
02:00 | 2021-06-03
03/06/2021 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هل يعاني نصرالله وضعا صحيا حرجا؟
Lebanon 24
هل يعاني نصرالله وضعا صحيا حرجا؟
02:15 | 2021-06-03
03/06/2021 02:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
نادين نسيب نجيم تخطف الأنظار وتبدو كالأميرات.. شاهدوا جمالها العربي (صور)
Lebanon 24
نادين نسيب نجيم تخطف الأنظار وتبدو كالأميرات.. شاهدوا جمالها العربي (صور)
02:00 | 2021-06-03
03/06/2021 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حقائق تنكشف.. لهذا السبب "يستقوي" باسيل على الحريري
Lebanon 24
حقائق تنكشف.. لهذا السبب "يستقوي" باسيل على الحريري
05:00 | 2021-06-03
03/06/2021 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مشهد فلكي عالمي ودقيق جداً.. إليكم توقعات ماغي فرح العامة لشهر حزيران 2021
Lebanon 24
مشهد فلكي عالمي ودقيق جداً.. إليكم توقعات ماغي فرح العامة لشهر حزيران 2021
02:00 | 2021-06-03
03/06/2021 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
16:59 | 2021-06-03
هيئة تونسية ترد مشروع تعديل قانون المحكمة الدستورية إلى الرئيس
16:30 | 2021-06-03
الحوثيون: مجلس الأمن يتحمل المسؤولية الكاملة عما آلت إليه الأمور في اليمن
16:00 | 2021-06-03
على وقع الحديث عن ضرب سد النهضة.. أين تحرك الجيش المصري خارج الحدود؟
15:30 | 2021-06-03
السودان.. الجيش يغلق الطرق المؤدية لمقر قيادته بالخرطوم
15:00 | 2021-06-03
ألمانيا: القضايا الحيوية بمحادثات فيينا مع إيران.. لم يتم حلها بعد
14:00 | 2021-06-03
السلاح المتفلت يلقي بثقله على العراق.. هل بات على حافة الانهيار؟
فيديو
أثناء توثيقها لمشاهد خروج الحمم.. طائرة تسقط داخل فوهة بركان! (فيديو)
Lebanon 24
أثناء توثيقها لمشاهد خروج الحمم.. طائرة تسقط داخل فوهة بركان! (فيديو)
09:50 | 2021-06-02
04/06/2021 03:01:50
Lebanon 24
Lebanon 24
"بصق وإهانات".. مسافرة تعتدي على ركاب طائرة بسبب كمامة (فيديو)
Lebanon 24
"بصق وإهانات".. مسافرة تعتدي على ركاب طائرة بسبب كمامة (فيديو)
08:00 | 2021-06-02
04/06/2021 03:01:50
Lebanon 24
Lebanon 24
رقم صادم... فنانة تكشف تكلفة عمليات تجميل أنفها! (فيديو)
Lebanon 24
رقم صادم... فنانة تكشف تكلفة عمليات تجميل أنفها! (فيديو)
08:00 | 2021-06-02
04/06/2021 03:01:50
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact