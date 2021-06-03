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عربي-دولي
السودان.. الجيش يغلق الطرق المؤدية لمقر قيادته بالخرطوم
Lebanon 24
03-06-2021
|
15:30
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أعلن الجيش السوداني، أمس الأربعاء، إغلاق جميع الطرق المؤدية لمقر قيادته العامة بالعاصمة الخرطوم، اعتباراً من اليوم الخميس وحتى إشعار آخر.
وقال الجيش في بيان: تهيب القوات المسلحة بجميع المواطنين بالابتعاد عن حرم القيادة العام للقوات المسلحة، وتعلن عن إغلاق جميع الطرق المؤدية إليها اعتبارا من صباح الخميس". ولم يحدد البيان موعداً لاحقاً لإعادة فتح الطرق المؤدية لمقر قيادة الجيش.
يأتي بيان الجيش بالتزامن مع دعوات أطلقتها قوى سياسية سودانية خلال الأيام الماضية للتظاهر اليوم أمام مقر النيابة العامة ومجلس الوزراء، وذلك للمطالبة بتحقيق العدالة لقتلى الثورة وحادثة فض اعتصام القيادة.
ومن الجهات التي دعت للمظاهرات "تجمع المهنيين" و"الحزب الشيوعي" و"لجان المقاومة"، وسط تأكيدات رسمية بتأمين المسيرات.
وفي 3 حزيران 2019، تم فض اعتصام مطالب بتسليم السلطة للمدنيين أمام مقر القيادة العامة للجيش بالعاصمة الخرطوم، ما أسفر عن مقتل 66 شخصاً، بحسب وزارة الصحة، و128 بتقدير معارضين.
والسبت، حددت لجنة التحقيق المستقلة في أحداث فض اعتصام 3 حزيران 2019، أمام مقر قيادة العامة للجيش السوداني، 3 أشهر لإعلان نتائج تحقيقها.
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