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مستوطنة إسرائيلية تدهس فلسطينيا قرب باب المغاربة بالقدس

Lebanon 24
04-06-2021 | 00:14
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أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بأن مستوطنة إسرائيلية دهست الليلة الماضية مواطنا فلسطينيا، قرب باب المغاربة أحد أبواب الأقصى المبارك بالقدس الشرقية.

وأفاد شهود عيان بأن المواطن الفلسطيني أصيب بجروح ورضوض جراء دهسه من قبل مستوطنة إسرائيلية، كانت تقود مركبتها بسرعة في المنطقة المذكورة.

والحادث وقع تزامنا مع الذكرى الـ54 لسيطرة الاحتلال على باب المغاربة بعد حرب 1967، حيث باتت تتم عبر الباب اقتحامات المستوطنين لساحات المسجد الخارجية، وهو أقرب باب على حائط البراق الذي يسيطر عليه الاحتلال الإسرائيلي.
المصدر: وفا
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