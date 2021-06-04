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كوريا الجنوبية.. إقالة نائب وزير العدل بعد اعتدائه على سائق أجرة!

Lebanon 24
04-06-2021 | 02:00
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قبل الرئيس الكوري الجنوبي، مون جيه إن، استقالة نائب وزير العدل لي يونغ غو، الذي تقدم بالاستقالة بعد الجدل المثار بشأن واقعة اعتدائه على سائق سيارة أجرة.
 
وقدم لي الذي تم تعيينه في كانون الأول استقالته في الأسبوع الماضي، وبعد فترة وجيزة من تعيينه نائباً للوزير أثيرت المزاعم بأنه تم إطلاق سراحه بعد مشادة وقعت مع سائق سيارة أجرة في أوائل تشرين الثاني، وفقاً لما ذكرت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية. 

ويزعم أن لي جذب السائق من ياقة قميصه وهو في حالة سكر بعد أن حاول السائق إيقاظه عند وصوله إلى منزله في جنوب سيئول. كما يزعم أنه ضغط على السائق لتدمير الأدلة ذات الصلة.

وقد استدعت النيابة لي لاستجوابه لأول مرة منذ وقوع الحادث يوم الأحد الماضي. كما تحقق النيابة في ما إذا كانت تحقيقات الشرطة الأولية في القضية قد اتبعت الإجراءات القانونية الواجبة.
المصدر: روسيا اليوم
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