جنرال إسرائيلي يحذر من تجدّد التصعيد في غزة!

توقع قائد القيادة الجنوبية في الجيش الإسرائيلي تجدد التصعيد في قطاع غزة، قائلاً إنّ "صراع الشهر المنصرم ليس سوى الخطوة الأولى لحملة أكثر أهمية".

وقال الميجور جنرال اليعازر توليدانو في مقابلة أجريت في مؤتمر نظمته القناة الإخبارية الإسرائيلية 13: "العملية انتهت أو على الأقل خطوتها الأولى، وستتم الخطوة التالية إذا رأينا أن الوضع الأمني يتغير".وأكد "أننا جاهزون تماما للاستمرار من اليوم 11 مع اليوم 12 واليوم 13، كل هذا يتوقف على الوضع الأمني"، بحسب ما نقلت شبكة "روسيا اليوم" عن موقع "i24news" العبري.