خامنئي: إيران تريد أفعالا لا وعودا في مسألة إحياء الاتفاق النووي

اكد المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي اليوم الجمعة ان طهران تريد أفعالا وليس وعودا من القوى العالمية لإحياء الاتفاق النووي لعام 2015، بحسب ما افادت وكالة "رويترز".وقال خامنئي في كلمة نقلها التلفزيون :"أبلغت مفاوضينا أن المطلوب أفعال لا وعود لإحياء الاتفاق النووي".وتجري إيران وقوى عالمية محادثات منذ أوائل نيسان تهدف لإعادتها هي والولايات المتحدة إلى الامتثال الكامل للاتفاق الذي انسحب منه الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب عام 2018 وأعاد فرض العقوبات على طهران.