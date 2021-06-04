عرب الـ 48 يترقبون الإطاحة بنتنياهو.. و"بصمة" لمنصور عباس!





ويفترض أن يصوت البرلمان الإسرائيلي "الكنيست" على الثقة في فريق الحكومة خلال أسبوع. لكن نتنياهو بدأ من الخميس مضاعفة محاولاته لزعزعة الاتفاق على أمل حدوث انشقاقات في الائتلاف في اللحظة الأخيرة.



وفي سابقة تاريخية، أكدت القائمة العربية الموحدة، الأربعاء، موافقتها على الانضمام إلى الائتلاف المعارض، وقام رئيس القائمة التي يمثلها أربعة نواب، منصور عباس، "بتوقيع اتفاق الائتلاف لتشكيل حكومة وحدة"، فكيف استقبل عرب الداخل الإسرائيلي خطوة عباس؟



وتقول صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية إن هناك حالة من الارتياح والسخط أيضاً بين العرب الإسرائيليين، وتوضح أنّ السخط بسبب نفتالي بينيت، الذي سيصبح رئيسا للوزراء حتى عام 2023 إذا وافق البرلمان على الائتلاف المكون من ثمانية أحزاب، وهو زعيم يميني متحالف مع القوميين الدينيين في معارضة قوية للدولة الفلسطينية.



وكانت لقطة تاريخية جمعت بين عباس، السياسي الإسلامي من الأقلية العربية في إسرائيل، وهو يقف مبتسما إلى جوار زعيم يهودي من اليمين المتطرف وحلفائه وذلك بعد لحظات من الموافقة على توليه رئاسة الوزراء ومنحه أغلبية حاكمة في البرلمان. تمكّن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وعلى مدى 12 عاماً من التمسك بالسلطة والتصدي لمحاولات إزاحاته العديدة، ولكن خصومه السياسيون تحالفوا الآن وحتى الإسلاميين العرب، بهدف إطاحته.ويفترض أن يصوت البرلمان الإسرائيلي "الكنيست" على الثقة في فريق الحكومة خلال أسبوع. لكن نتنياهو بدأ من الخميس مضاعفة محاولاته لزعزعة الاتفاق على أمل حدوث انشقاقات في الائتلاف في اللحظة الأخيرة.وفي سابقة تاريخية، أكدت القائمة العربية الموحدة، الأربعاء، موافقتها على الانضمام إلى الائتلاف المعارض، وقام رئيس القائمة التي يمثلها أربعة نواب، منصور عباس، "بتوقيع اتفاق الائتلاف لتشكيل حكومة وحدة"، فكيف استقبل عرب الداخل الإسرائيلي خطوة عباس؟وتقول صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية إن هناك حالة من الارتياح والسخط أيضاً بين العرب الإسرائيليين، وتوضح أنّ السخط بسبب نفتالي بينيت، الذي سيصبح رئيسا للوزراء حتى عام 2023 إذا وافق البرلمان على الائتلاف المكون من ثمانية أحزاب، وهو زعيم يميني متحالف مع القوميين الدينيين في معارضة قوية للدولة الفلسطينية.وكانت لقطة تاريخية جمعت بين عباس، السياسي الإسلامي من الأقلية العربية في إسرائيل، وهو يقف مبتسما إلى جوار زعيم يهودي من اليمين المتطرف وحلفائه وذلك بعد لحظات من الموافقة على توليه رئاسة الوزراء ومنحه أغلبية حاكمة في البرلمان.

أما الارتياح فيعود إلى الامتعاض من تصرفات نتنياهو، الذي استغل وجود عرب إسرائيل لإثارة الخوف بين قاعدته، ساعيا إلى تأجيج الانقسام، إذ سبق وأعلن صراحة أن إسرائيل "دولة قوية ليس لجميع مواطنيها، ولكن للشعب اليهودي فقط"، وذلك وفقا للصحيفة.



ساهمت هذه الاستفزازات، بالإضافة إلى قانون "الدولة القومية" للشعب اليهودي الذي يمنح اليهود فقط حق تقرير المصير في البلاد، في غضب أبناء الأقلية العربية الذين وصفوه بأنه عنصري، حتى وصل الأمر إلى المواجهات التي شهدها حي الشيخ جراح.

ويشكل العرب "20% من سكان إسرائيل"، بحسب الصحيفة وهم يتطلعون إلى ممارسة المزيد من النفوذ السياسي، على حد تعبير "نيويورك تايمز".



بدوره، علق جعفر فرح، مدير مركز مساواة لحقوق المواطنين العرب في إسرائيل، بالقول: "لا أعتقد أن حل الدولتين أو المصالحة مع الفلسطينيين سيتحقق في العام أو العامين المقبلين، لكنني أعتقد أنها فرصة للمجتمع الفلسطيني في إسرائيل لتغيير قواعد اللعبة".



أما ديانا بوتو، وهي محامية فلسطينية بارزة، فقد شددت على رغبتها في خروج نتانياهو من السلطة ولكنها لا تؤيد وصول بينيت إلى سدة رئاسة الوزراء.

وعن رئيس القائمة العربية، منصور عباس، قالت بوتو: "لقد فعل هذا لترك بصمته، لكنه لن يحصل على شيء"، معتبرة أنه "يدعم حكومة يقودها متطرف يريد توسيع المستوطنات".



وأشارت نيويورك تايمز لمقال المحللة السياسية الإسرائيلية، ميراف باتيتو، بصحيفة "يديعوت أحرونوت"، وقالت فيه إن "توقيع عباس ليس مجرد رمز رسمي للاتفاق".



ووصفت الأمر بأنه "اختراق لأول جدار خرساني أقامه البرلمان بين العرب واليهود في أعماق المجتمع الإسرائيلي".