25
o
بيروت
26
o
طرابلس
25
o
صور
25
o
جبيل
25
o
صيدا
25
o
جونية
25
o
النبطية
28
o
زحلة
29
o
بعلبك
25
o
بشري
25
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
عربي-دولي
روسيا تستعد لاختبار سفينة صاروخية جديدة (فيديو)
Lebanon 24
04-06-2021
|
05:29
A-
A+
A+
A-
أعلنت الخدمة الصحفية لوزارة الدفاع الروسية عن اقتراب بدء مرحلة اختبارات الإرساء لسفينة صاروخية جديدة طورت لصالح جيش البلاد.
وقال بيان صادر عن الخدمة "اكتملت مؤخرا في مصنع بناء السفن الشمالي الروسي أعمال تجميع وتوصيل اللوحات الكهربائية لمقدمة وبدن سفينة الأدميرال غولوفكوف الحربية المطورة لصالح سلاح البحرية في جيش البلاد، وبات بالإمكان إمداد السفينة بالطاقة من المجمعات الأرضية استعدادا لإخضاعها لمرحلة جديدة من الاختبارات".
وأضاف البيان "يقوم الخبراء حاليا بعمليات محاذاة علب التروس والتوربينات ومحركات الديزل الخاصة بالسفينة، كما تستكمل عمليات تركيب أنظمة إطفاء الحريق استعدادا لإخضاعها للفحوصات من قبل قسم مراقبة الجودة في المصنع، وتجري أيضا عمليات تجهيز قمرات السفينة بالمعدات اللازمة، والاستعدادات مستمرة لإخضاع السفينة لمرحلة جديدة من اختبارات الإرساء".
وكانت روسيا قد بدأت بتطوير هذه السفينة في إطار المشروع الحكومي رقم 22350 عام 2012، وأنزلتها إلى المياه أول مرة العام الماضي، وحينها أشار قائد الأسطول الشمالي في سلاح البحرية الروسي، الأدميرال ألكسندر مويسييف، إلى أن السفينة من المفترض أن تدخل الخدمة لصالح أسطوله عام 2021.
وتتميز السفن التي تطورها روسيا في إطار المشروع الحكومي رقم 22350 بمنظومات تسليح متنوعة تضم صواريخ "كاليبر" المجنحة البعيدة المدى، ومدافع A-192 من عيار 130 ملم، ومنظومات Redut للدفاع الجوي، ومنظومات مضادة للطوربيدات والألغام البحرية، ورشاشات وصواريخ مضادة للأهداف الجوية والبحرية والبرية، فضلا عن أنها مجهزة بمنصات لحمل مروحيات Ka-27PL الروسية.
المصدر: روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة
مريام فارس تكشف كيف مات ابنها: "حطمني"! (فيديو)
Lebanon 24
مريام فارس تكشف كيف مات ابنها: "حطمني"! (فيديو)
09:40 | 2021-06-03
03/06/2021 09:40:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تفاصيل جديدة عن قضية "طفل العسل".. هذا ما كشفته والدته
Lebanon 24
تفاصيل جديدة عن قضية "طفل العسل".. هذا ما كشفته والدته
11:00 | 2021-06-03
03/06/2021 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
كانا يمارسان السباحة في صيدا...ولكن هذا ما حصل معهما
Lebanon 24
كانا يمارسان السباحة في صيدا...ولكن هذا ما حصل معهما
12:59 | 2021-06-03
03/06/2021 12:59:48
Lebanon 24
Lebanon 24
ليس لأصحاب القلوب الضعيفة...وفاة شخصين إثر سقوط سيارة في بركة مياه في الجنوب (فيديو)
Lebanon 24
ليس لأصحاب القلوب الضعيفة...وفاة شخصين إثر سقوط سيارة في بركة مياه في الجنوب (فيديو)
12:21 | 2021-06-03
03/06/2021 12:21:49
Lebanon 24
Lebanon 24
قصي خولي لفنان لبناني شهير: "الرجال والقبضايات كتار".. والأخير يعلّق (فيديو)
Lebanon 24
قصي خولي لفنان لبناني شهير: "الرجال والقبضايات كتار".. والأخير يعلّق (فيديو)
09:15 | 2021-06-03
03/06/2021 09:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
08:03 | 2021-06-04
ماذا كشفت زوجة ابن الرئيس الأميركي السابق عن إعادة تنصيب ترامب رئيسا في آب؟
07:30 | 2021-06-04
مقتل صحافيين أذربيجانيين في انفجار لغم قرب ناغورني قره باغ
07:00 | 2021-06-04
العراق يفقد 100 ألف دونم سنوياً من أراضيه بسبب التصحر
06:30 | 2021-06-04
أول مصنع صديق للبيئة لتعبئة المياه في السعودية
06:00 | 2021-06-04
موسكو: الخلافات مع واشنطن كبيرة
05:00 | 2021-06-04
خامنئي: إيران تريد أفعالا لا وعودا في مسألة إحياء الاتفاق النووي
فيديو
الضباع تربّصت به.. ظبي سغير يطلب الاستغاثة من السياح! (فيديو)
Lebanon 24
الضباع تربّصت به.. ظبي سغير يطلب الاستغاثة من السياح! (فيديو)
08:00 | 2021-06-04
04/06/2021 15:29:15
Lebanon 24
Lebanon 24
خدمات وميزات جديدة من "تويتر" للمستخدمين! (فيديو)
Lebanon 24
خدمات وميزات جديدة من "تويتر" للمستخدمين! (فيديو)
08:00 | 2021-06-04
04/06/2021 15:29:15
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو نادر.. قارئ كف يتنبأ بمصير سمير غانم وابنتيه قبل 40 عاما
Lebanon 24
فيديو نادر.. قارئ كف يتنبأ بمصير سمير غانم وابنتيه قبل 40 عاما
08:00 | 2021-06-04
04/06/2021 15:29:15
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact