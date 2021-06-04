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روسيا تستعد لاختبار سفينة صاروخية جديدة (فيديو)

Lebanon 24
04-06-2021 | 05:29
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أعلنت الخدمة الصحفية لوزارة الدفاع الروسية عن اقتراب بدء مرحلة اختبارات الإرساء لسفينة صاروخية جديدة طورت لصالح جيش البلاد.

وقال بيان صادر عن الخدمة "اكتملت مؤخرا في مصنع بناء السفن الشمالي الروسي أعمال تجميع وتوصيل اللوحات الكهربائية لمقدمة وبدن سفينة الأدميرال غولوفكوف الحربية المطورة لصالح سلاح البحرية في جيش البلاد، وبات بالإمكان إمداد السفينة بالطاقة من المجمعات الأرضية استعدادا لإخضاعها لمرحلة جديدة من الاختبارات".

وأضاف البيان "يقوم الخبراء حاليا بعمليات محاذاة علب التروس والتوربينات ومحركات الديزل الخاصة بالسفينة، كما تستكمل عمليات تركيب أنظمة إطفاء الحريق استعدادا لإخضاعها للفحوصات من قبل قسم مراقبة الجودة في المصنع، وتجري أيضا عمليات تجهيز قمرات السفينة بالمعدات اللازمة، والاستعدادات مستمرة لإخضاع السفينة لمرحلة جديدة من اختبارات الإرساء".

وكانت روسيا قد بدأت بتطوير هذه السفينة في إطار المشروع الحكومي رقم 22350 عام 2012، وأنزلتها إلى المياه أول مرة العام الماضي، وحينها أشار قائد الأسطول الشمالي في سلاح البحرية الروسي، الأدميرال ألكسندر مويسييف، إلى أن السفينة من المفترض أن تدخل الخدمة لصالح أسطوله عام 2021.

وتتميز السفن التي تطورها روسيا في إطار المشروع الحكومي رقم 22350 بمنظومات تسليح متنوعة تضم صواريخ "كاليبر" المجنحة البعيدة المدى، ومدافع A-192  من عيار 130 ملم، ومنظومات Redut للدفاع الجوي، ومنظومات مضادة للطوربيدات والألغام البحرية، ورشاشات وصواريخ مضادة للأهداف الجوية والبحرية والبرية، فضلا عن أنها مجهزة بمنصات لحمل مروحيات Ka-27PL الروسية.
المصدر: روسيا اليوم
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