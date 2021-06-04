عربي-دولي

موسكو: الخلافات مع واشنطن كبيرة

Lebanon 24
04-06-2021 | 06:00
A-
A+
Doc-P-829976-637584076022551239.jpg
Doc-P-829976-637584076022551239.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، إن الاجتماع بين زعيمي روسيا والولايات المتحدة، فلاديمير بوتين وجو بايدن مهم للغاية، لكن المبالغة في التوقعات أمر خاطئ.

موسكو - سبوتنيك. وأضاف بيسكوف على القناة الأولى الروسية، "الاجتماع بين بوتين وبايدن مهم جدا ولكن سيكون من الخطأ انتظار أي توقعات مبالغ فيها".

وأوضح "الخلافات وحتى نقاط النزاع في علاقاتنا الثنائية كبيرة لدرجة أنه لا يوجد سبب لتوقع أي تقدم في التوصل إلى تفاهم، لكن في بعض الأحيان يكون من المفيد الاتفاق على أننا لا نتفق".
وتابع "ستتاح للرئيسين الفرصة لمناقشة مجموعة القضايا والخلافات المطروحة على جدول الأعمال بشكل مباشر، وكل منهما سيطرج تلك الموضوعات التي يعتبرها ذات أولوية قصوى لبلده".

وأكد أن "بوتين يؤيد اخراج العلاقات بين روسيا وأمريكا من الوضع الحالي، لافتا إلى أن ذلك ممكن مع احترام مصالح البلدين".

وكان الكرملين، قد أعلن في وقت سابق، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الأمريكي جون بايدن، يلتقيان في جنيف يوم 16 حزيران/ يونيو.

وأضاف أن الرئيسين "يناقشان وضع وآفاق تطوير العلاقات الروسية الأمريكية، وقضايا الاستقرار الاستراتيجي، فضلا عن القضايا الحيوية، بما في ذلك التعاون في مكافحة جائحة فيروس كورونا وتسوية النزاعات الإقليمية".
المصدر: سبوتنيك
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
12:59 | 2021-06-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:42 | 2021-06-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:02 | 2021-06-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:21 | 2021-06-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:53 | 2021-06-04 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
11:30 | 2021-06-04
11:00 | 2021-06-04
10:30 | 2021-06-04
10:00 | 2021-06-04
09:30 | 2021-06-04
09:00 | 2021-06-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website