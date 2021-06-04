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مقتل صحافيين أذربيجانيين في انفجار لغم قرب ناغورني قره باغ

Lebanon 24
04-06-2021 | 07:30
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قتل صحافيان أذربيجانيان في انفجار لغم في منطقة كالباجار المجاورة لأرمينيا وإقليم ناغورني قره باغ على ما ذكر التلفزيون الرسمي اليوم، وبحسب ما افادت وكالة "فرانس برس".

وقال مدير محطة "از تي في" روشان ماميدوف : "المصور في محطتنا سراج ابيشوف المولود العام 1989 ومراسل وكالة الانباء الرسمية اذر تاج، مكارم ابراغيموف قتلا في انفجار لغم خلال قيامهما بعملهما في منطقة كالباجار".
 
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