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وفاة 6 أطفال في حريق كبير في مصر

Lebanon 24
04-06-2021 | 09:00
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لقي 6 أطفال مصرعهم، في حريق هائل، نشب بمؤسسة عقابية، بمنطقة المرج شرقي العاصمة المصرية القاهرة.

بدأت تفاصيل الحادث بإخطار لغرفة العمليات بإدارة الحماية المدنية بالقاهرة، يفيد بنشوب حريق داخل أحد العنابر بالمؤسسة الإصلاحية بالمرج، بحسب ما نشره موقع "مصراوي".

وانتقلت سيارات الإطفاء إلى موقع الحريق، وكذا سيارات الإسعاف، ونجح رجال الإطفاء في السيطرة على الحريق، قبل امتداده إلى العنابر الأخرى بالمؤسسة.

وتبين أن الحريق حدث بسبب ماس كهربائي بالتليفزيون داخل العنبر الذي كان يتواجد به 25 طفلا.

ومن جانبها تقدمت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، في بيان رسمي، نشرته صفحة الوزارة عبر موقع "فيسبوك"، بخالص التعازي لأسر الضحايا، "داعية الله أن يسكنهم فسيح جناته وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان".

وشددت وزيرة التضامن الاجتماعي، على أنها ستتخذ كافة الإجراءات الرادعة لمحاسبة المسئولين المختصين التابعين لوزارة التضامن الاجتماعي بالمؤسسة العقابية في حال تورطهم في الحادث في ضوء ما ستسفر عنه تحقيقات النيابة العامة.


وأوضحت الوزيرة أنها فور وقوع الحادث انتقلت على الفور إلى الموقع لمتابعة تطورات الحادث والاطمئنان على باقي الأطفال في المؤسسة، وقد شاهدت تحقيقات النيابة التي بدأت ليلة أمس حول أسباب وقوعه.

وأشارت القباج إلى أن العنبر كان يضم ٢٥ حدثًا تم إنقاذ ١٩ منهم فور وقوع الحريق الذي نجم عن ماس كهربائي، وتقديم كافة سبل الدعم النفسي لهم.
المصدر: سبوتنيك
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