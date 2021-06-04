23
o
بيروت
24
o
طرابلس
19
o
صور
24
o
جبيل
23
o
صيدا
23
o
جونية
19
o
النبطية
18
o
زحلة
18
o
بعلبك
20
o
بشري
23
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
عربي-دولي
القاهرة والنيل ليلاً من الفضاء.. إليكم صورة تنفطر لها القلوب
Lebanon 24
04-06-2021
|
15:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
نشر رائد الفضاء الفرنسي توما بيسكيه صورة جديدة رائعة للعاصمة المصرية القاهرة خلال فترة الليل، وقد جرى التقاطها من محطة الفضاء الدولية.
وشارك بيسكيه، وهو رائد فضاء من وكالة الفضاء الأوروبية، الصورة عبر حسابه الرسمي على موقع "انستغرام"، والتي تبرز أضواء مدينة القاهِرة ونهر النيل ليلاً، وفق ما ذكرت شبكة "CNN" الأمريكية.
وأرفق بيسكيه الصورة بتعليق جاء فيه: "ضمن فئة المدن في المساء، ربما تكون القاهِرة في مصر هي الأسهل للتعرف عليها من الفضاء، وأيضاً الأكثر روعة".
وأضاف: "يجمع نهر النيل الزراعة والناس و … الأضواء. وفي الليل، يمكنكم متابعة الخيط الرفيع لأضواء النهر باتجاه الشمال ورؤية بوضوح المكان الذي تبدأ فيه القاهرة ودلتا النيل".
تابع
الأكثر قراءة
اللبنانيون يبيعون الذهب.. وخبير يقدّم نصيحتين
Lebanon 24
اللبنانيون يبيعون الذهب.. وخبير يقدّم نصيحتين
23:42 | 2021-06-03
03/06/2021 11:42:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ماراتون فايزر ينطلق الاحد في هذه المستشفيات.. وبيان من وزارة الصحة عن الفئات المستهدفة
Lebanon 24
ماراتون فايزر ينطلق الاحد في هذه المستشفيات.. وبيان من وزارة الصحة عن الفئات المستهدفة
10:02 | 2021-06-04
04/06/2021 10:02:00
Lebanon 24
Lebanon 24
قرارٌ أمني حاسم.. ما هو؟
Lebanon 24
قرارٌ أمني حاسم.. ما هو؟
13:07 | 2021-06-04
04/06/2021 01:07:49
Lebanon 24
Lebanon 24
دولار السوق الموازية في ارتفاع مستمرّ.. إليكم تسعيرته اليوم الجمعة
Lebanon 24
دولار السوق الموازية في ارتفاع مستمرّ.. إليكم تسعيرته اليوم الجمعة
02:53 | 2021-06-04
04/06/2021 02:53:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بين المركزي والمصارف... الناس ضايعة (صور)
Lebanon 24
بين المركزي والمصارف... الناس ضايعة (صور)
08:19 | 2021-06-04
04/06/2021 08:19:30
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
16:30 | 2021-06-04
شهادات مروعة لأشخاص من الإيغور هربوا من الصين.. "التعذيب ليل نهار"
16:04 | 2021-06-04
فيسبوك يعلق حساب دونالد ترامب لعامين.. والأخير يعلق
16:00 | 2021-06-04
تقديرات أمنية إسرائيلية تكشف: الحرب المقبلة في غزة أقرب من التسوية
16:00 | 2021-06-04
فرضيتان قد تكشفان نشأة كورونا.. أيّ واحدة منهما الأكثر ترجيحاً؟
15:30 | 2021-06-04
ميانمار قد تشهد حرباً أهلية.. الناس يحملون السلاح
14:30 | 2021-06-04
الأمم المتحدة تحذر من "طالبان": علاقتها وثيقة مع "القاعدة"
فيديو
تويوتا تطلق نسخا رباعية الدفع من "Corolla" (فيديو)
Lebanon 24
تويوتا تطلق نسخا رباعية الدفع من "Corolla" (فيديو)
16:00 | 2021-06-04
04/06/2021 23:40:46
Lebanon 24
Lebanon 24
صُمم ليكون من بين أفضل الأجهزة المحمولة.. "هواوي" تكشف عن أحدث حواسبها اللوحية
Lebanon 24
صُمم ليكون من بين أفضل الأجهزة المحمولة.. "هواوي" تكشف عن أحدث حواسبها اللوحية
11:00 | 2021-06-04
04/06/2021 23:40:46
Lebanon 24
Lebanon 24
الضباع تربّصت به.. ظبي سغير يطلب الاستغاثة من السياح! (فيديو)
Lebanon 24
الضباع تربّصت به.. ظبي سغير يطلب الاستغاثة من السياح! (فيديو)
08:00 | 2021-06-04
04/06/2021 23:40:46
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact