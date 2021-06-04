عربي-دولي

القاهرة والنيل ليلاً من الفضاء.. إليكم صورة تنفطر لها القلوب

Lebanon 24
04-06-2021 | 15:00
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نشر رائد الفضاء الفرنسي توما بيسكيه صورة جديدة رائعة للعاصمة المصرية القاهرة خلال فترة الليل، وقد جرى التقاطها من محطة الفضاء الدولية.

وشارك بيسكيه، وهو رائد فضاء من وكالة الفضاء الأوروبية، الصورة عبر حسابه الرسمي على موقع "انستغرام"، والتي تبرز أضواء مدينة القاهِرة ونهر النيل ليلاً، وفق ما ذكرت شبكة "CNN" الأمريكية.

وأرفق بيسكيه الصورة بتعليق جاء فيه: "ضمن فئة المدن في المساء، ربما تكون القاهِرة في مصر هي الأسهل للتعرف عليها من الفضاء، وأيضاً الأكثر روعة".

وأضاف: "يجمع نهر النيل الزراعة والناس و … الأضواء. وفي الليل، يمكنكم متابعة الخيط الرفيع لأضواء النهر باتجاه الشمال ورؤية بوضوح المكان الذي تبدأ فيه القاهرة ودلتا النيل".
 
 
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