المغرب.. اختبار لكشف كورونا قد يتوفر قريبا في الصيدليات

ذكرت وكالة المغرب العربي للأنباء الرسمية أن شركة "جيغالاب" المغربية توصلت إلى إطلاق وحدة صناعية لإنتاج اختبارات مرض كوفيد-19، الناتج عن الإصابة بفيروس كورونا، وهي مسحة الأنف (PCR) واختبارين سريعين آخرين.وأوضح المدير العام للشركة، كريم زاهر، أن "الوحدة الصناعية قادرة على إنتاج مليوني وحدة لكل نوع اختبار في الشهر"، لافتا إلى أن هذه الكمية "يمكن تعديلها حسب الشراكة مع وزارة الصحة والطلب على الصادرات"، بحسب الوكالة.وحول الاختبارين السريعين، كشف زاهر عن اختبار اللعاب السريع، الذي يأمل أن توافق وزارة الصحة على السماح بطرحه في الصيدليات، مستشهدا ببلدان مثل فرنسا وكوريا الجنوبية واليابان وألمانيا، التي أتاحت الاختبار نفسه في الصيدليات لتسهيل الفحص الشامل، وفق ما ذكرت قناة "الحرة".وبحسب موقع الشركة الإلكتروني، فإن نتيجة فحص اختبار اللعاب يستغرف 10 دقائق فقط.أما الاختبار السريع الثاني، فلم تضح تفاصيله في موقع الشركة، ولم يتطرق زاهر له.وأشاد زاهر بجهود الوحدة الصناعية الخاصة بشركته لتصنيع اختبار كوفيد-19 "صنع في المغرب"، مشددا على أن ذلك سيجعل بلاده "الوحيدة التي تصنع الاختبارات في المنطقة".ولفت إلى أن وحدة الصناعة تمكنت من إنتاج هذه الاختبارات بفضل "نقل تكنولوجي من شركة كورية جنوبية ذائعة الصيت عالميا"، على حد تعبيره.وعن السعر المتوقع لاختبار اللعاب السريع، اعتقد زاهر أن سعر بيعه في الصيدليات يتراوح بين 80 و100 درهم مغربي ( حوالى 9-11 دولارا أميركيا).وبحسب مدير "جيغالاب"، التي تأسست سنة 2007، فإن اختبار اللعاب السريع المعبأ له فترة صلاحية قد تصل إلى عامين، ويتعين تخزينه بحرارة لا تزيد عن 30 درجة مئوية.وفي هذا السياق، مددت الحكومة المغربية، الخميس، حالة الطوارئ الصحية شهرا إضافيا لمواجهة تفشي فيروس كورونا.وفي 21 كانون الأول الماضي، أعلنت الحكومة فرض حالة طوارئ صحية لمدة 3 أسابيع، لمنع انتشار كورونا، ومنذ ذلك الوقت يتم تمديد القرار قبل انتهاء مهلته.ومن المفترض أن ينتهي آخر قرار تمديد للحكومة في 10 حزيران الجاري.