بوتين يكشف عن الأجندة الأولية لقمته مع بايدن

كشف الرئيس الروسي عن المواضيع التي ينوي مناقشتها مع نظيره الأميركي جو بايدن خلال قمتهما القادمة في سويسرا.



وقال بوتين خلال مشاركته في الجلسة العامة لمنتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي اليوم الجمعة إنه سيبحث مع بايدن سبل تحسين العلاقات بين الدولتين والمسائل المتعلقة بالاستقرار الاستراتيجي وتسوية النزاعات الأكثر خطورة ومحاربة الإرهاب ومكافحة فيروس كورونا، بالإضافة إلى البيئة.