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عربي-دولي
"ميغ- 31" روسية ترافق طائرة لسلاح الجو الأميركي.. هذا ما حصل فوق بحر بارنتس
Lebanon 24
04-06-2021
|
11:00
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أفادت الخدمة الصحفية للأسطول الشمالي، اليوم الجمعة، أن مقاتلة الروسية من طراز "ميغ 31" رافقت طائرة تابعة لسلاح الجو الأميركي فوق بحر بارنتس.
وبحسب البيان، رصدت أجهزة مراقبة الأجواء الروسية فوق منطقة بحر بارنتس، اليوم، هدفًا جويًا يقترب من الحدود الروسية.
وأضاف البيان: "لتحديد الهدف الجوي ومنع انتهاك الحدود، حلقت المقاتلة من طراز "ميغ 31" التابعة للأسطول الشمالي باتجاه الهدف، وحدد طاقم المقاتلة الروسية الهدف الجوي بأنه طائرة دورية من طراز" "بي 8 أ بوسيدون" تابعة لسلاح الجو الأميركي ورافقته فوق بحر بارنتس".
واختتم البيان: أنه بعد تغيير الطائرة الأميركية مسارها عن حدود الدولة الروسية، عادت المقاتلة إلى القاعدة العسكرية. وتم التأكيد على أن تحليق المقاتلة الروسية تم في ظل التزام صارم بالقواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي".
المصدر: سبوتنيك
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