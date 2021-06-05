فيسبوك يعلق حساب دونالد ترامب لعامين.. والأخير يعلق





سيكون التعليق لمدة عامين ساريا اعتباراً من 7 كانون الثاني عندما حظر حساب ترامب في المنصة، وهو يأتي بعد أن قال مجلس الرقابة المستقل في فيسبوك إنه يجب مراجعة الحظر الذي فرض حينها إلى أجل غير مسمى.



وقال نائب رئيس الشؤون العالمية على فيسبوك نك كليغ إنه "نظرا لخطورة الملابسات التي أدت إلى تعليق (حساب) السيد ترامب، نعتقد أن أفعاله تشكل انتهاكا صارخا لقواعدنا وتستحق أقصى عقوبة متاحة بموجب بروتوكولات الإنفاذ الجديدة".



وشدد الموقع أيضا على أن الشخصيات السياسية ستعاقب أسوة بالمستخدمين الآخرين إذا انتهكت قواعد المنصة الاجتماعية، وخصوصا في حال التضليل الاعلامي.



ومع انتهاء تعليق حساب ترامب لمدة عامين، سيكلف فيسبوك خبراء لتقييم ما إذا كان نشاطه على الشبكة الاجتماعية لا يزال يهدد السلامة العامة، وفق كليغ.



وقال المسؤول: "إذا قدرنا أنه لا يزال هناك خطر جسيم على السلامة العامة، فسنمدد التقييد لفترة محددة وسنواصل إعادة التقييم حتى يتراجع هذا الخطر".



عندما يتم رفع تعليق ترامب، سيواجه عقوبات صارمة يمكن أن تتصاعد بسرعة إلى الإزالة الدائمة من الشبكة الاجتماعية لخرق القواعد، وفق كليغ.



وأضاف: "نعلم أن قرار اليوم سيتعرض لانتقادات من قبل العديد من الأشخاص من الجانبين المتعارضين للطيف السياسي".



وتدارك "لكن مهمتنا هي اتخاذ القرار بطريقة متناسبة وعادلة وشفافة قدر الإمكان، بما يتماشى مع التعليمات التي قدمها لنا مجلس الرقابة".



وكان مجلس الرقابة المستقل قد قال الشهر الماضي إن فيسبوك كان محقًا في حظر ترامب بسبب تعليقاته بشأن الهجوم الدامي في 6 كانون الثاني على مبنى الكابيتول، لكن لا ينبغي للمنصة أن تطبق "عقوبة غير محددة وبلا قواعد للتعليق إلى أجل غير مسمى". أعلن موقع فيسبوك الجمعة تعليق حساب الرئيس الاميركي السابق دونالد ترامب لعامين، لافتا إلى أنه تلقى العقوبة القصوى لانتهاكه قواعد المنصة على خلفية الهجوم الدامي الذي شنه داعمون له على مبنى الكابيتول.سيكون التعليق لمدة عامين ساريا اعتباراً من 7 كانون الثاني عندما حظر حساب ترامب في المنصة، وهو يأتي بعد أن قال مجلس الرقابة المستقل في فيسبوك إنه يجب مراجعة الحظر الذي فرض حينها إلى أجل غير مسمى.وقال نائب رئيس الشؤون العالمية على فيسبوك نك كليغ إنه "نظرا لخطورة الملابسات التي أدت إلى تعليق (حساب) السيد ترامب، نعتقد أن أفعاله تشكل انتهاكا صارخا لقواعدنا وتستحق أقصى عقوبة متاحة بموجب بروتوكولات الإنفاذ الجديدة".وشدد الموقع أيضا على أن الشخصيات السياسية ستعاقب أسوة بالمستخدمين الآخرين إذا انتهكت قواعد المنصة الاجتماعية، وخصوصا في حال التضليل الاعلامي.ومع انتهاء تعليق حساب ترامب لمدة عامين، سيكلف فيسبوك خبراء لتقييم ما إذا كان نشاطه على الشبكة الاجتماعية لا يزال يهدد السلامة العامة، وفق كليغ.وقال المسؤول: "إذا قدرنا أنه لا يزال هناك خطر جسيم على السلامة العامة، فسنمدد التقييد لفترة محددة وسنواصل إعادة التقييم حتى يتراجع هذا الخطر".عندما يتم رفع تعليق ترامب، سيواجه عقوبات صارمة يمكن أن تتصاعد بسرعة إلى الإزالة الدائمة من الشبكة الاجتماعية لخرق القواعد، وفق كليغ.وأضاف: "نعلم أن قرار اليوم سيتعرض لانتقادات من قبل العديد من الأشخاص من الجانبين المتعارضين للطيف السياسي".وتدارك "لكن مهمتنا هي اتخاذ القرار بطريقة متناسبة وعادلة وشفافة قدر الإمكان، بما يتماشى مع التعليمات التي قدمها لنا مجلس الرقابة".وكان مجلس الرقابة المستقل قد قال الشهر الماضي إن فيسبوك كان محقًا في حظر ترامب بسبب تعليقاته بشأن الهجوم الدامي في 6 كانون الثاني على مبنى الكابيتول، لكن لا ينبغي للمنصة أن تطبق "عقوبة غير محددة وبلا قواعد للتعليق إلى أجل غير مسمى".

وتم تعليق حسابي ترامب على فيسبوك وانستغرام بعد نشره مقطع فيديو أثناء هجوم مؤيدين له رافضين لخسارته في الانتخابات، توجه فيه لهم بالقول "نحبكم، أنتم مميزون جدا".

ومنح المجلس ستة أشهر لتبرير سبب وجوب أن يكون حظره دائما، ليلقي بذلك الكرة في ملعب رئيس الشركة مارك زاكربرغ ويسلط الضوء على نقاط الضعف في خطة التنظيم الذاتي للمنصة.

وشدد زاكربرغ على إيمانه بأن الشركات الخاصة ينبغي الا تتحول جهة قضائية عندما يتعلق الأمر بما يقوله الناس.

ترامب يعلق

إلى ذلك، رأى الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب ان "تعليق حسابه لمدة عامين على موقع فيسبوك، إهانة للناخبين"، مجدداً التأكيد أن "الانتخابات الرئاسية لعام 2020 سرقت منه".

وقال ترامب في بيان: "إن قرار فيسبوك إهانة ل75 مليون شخص صوتوا لنا في الانتخابات الرئاسية المزورة لعام 2020. ينبغي عدم السماح لهم بالإفلات بهذه الرقابة وكم الأفواه، وفي النهاية سنفوز، ولا يمكن لبلدنا تحمل هذه الانتهاكات بعد الآن".