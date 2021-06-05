الصين تقر الاستخدام الطارئ للقاح "سينوفاك" للأطفال من سن الثالثة

كتبت "الشرق الأوسط": أكد يين ويدونغ رئيس شركة سينوفاك بيوتك الصينية، أن الصين أقرت الاستخدام الطارئ للقاح الذي تنتجه الشركة للوقاية من فيروس كورونا للفئة العمرية من سن الثالثة وحتى 17 عاما.وترفض حملة التطعيم في الصين، التي أعطت أكثر من 723 مليون جرعة حتى الثالث من حزيران، منح لقاحات لمن هم دون الثامنة عشرة عاماً.وأضاف يين في مقابلة مباشرة مع التلفزيون الصيني الرسمي، إن موعد إتاحة اللقاح للفئات العمرية الأصغر يعتمد على السلطات الصحية التي تعد إستراتيجيات التطعيم.وأظهرت المرحلتان الأولى والثانية من التجارب الإكلينيكية للقاح، أنه يحفز الجهاز المناعي عند الأطفال في سن الثالثة وحتى المراهقين في سن 17 عاماً.