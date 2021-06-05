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إنذار جوي في مصر ابتداء من اليوم.. ماذا سيجري؟

Lebanon 24
05-06-2021 | 01:30
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أصدرت هيئة الأرصاد الجوية في مصر، إنذارا جويا لرصد حالة الطقس خلال الفترة من اليوم السبت 5 حزيران، وحتى الخميس 10 من الشهر نفسه.

وأطلقت الهيئة تحذيرا جويا بشأن نشاط حركة الرياح، واضطرابات الملاحة البحرية، وفقا لما رصدته الهيئة من خلال متابعة أخر تحديثات صور للأقمار الصناعية، والنماذج العددية، وخرائط التوزيعات الضغطية، واضطرابات بالملاحة البحرية، ونشاط لحركة الرياح المثيرة للرمال والأتربة التي تحد من مستوى الرؤية، على عدد من المناطق، اعتبارًا من الساعة 6:00 الجمعة الموافق 4 حزيران، حتى 6:00 من يوم الأحد المقبل.

ووفق بيان الهيئة، تتعرض منطقة خليج السويس، بالإضافة إلى منطقة خليج العقبة، إلى نشاط في حركة الرياح المثيرة للرمال والأتربة، التي تؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية على الطرق الصحراوية، واضطراب الملاحة البحرية على تلك مناطق "رأس سدر، الطور، الزعفرانة، رأس غارب، رأس شقير، الجونة، والغردقة، طابا، نويبع، دهب".

وذكرت الهيئة خريطة الظواهر الجوية المتوقعة ستشهد نشاطا لحركة الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى، الوجه البحري، السواحل الشمالية، جنوب سيناء، وجنوب البلاد، ونشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من مدن الخليج، خليج العقبة، جنوب سيناء، وجنوب غرب البلاد، واضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر الأحمر، وخليج السويس، حيث تصل سرعة الرياح إلى 70 كم/ساعة، ويصل ارتفاع الموج إلى 5 أمتار.
المصدر: الوطن
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