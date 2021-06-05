26
o
بيروت
27
o
طرابلس
27
o
صور
28
o
جبيل
26
o
صيدا
27
o
جونية
26
o
النبطية
27
o
زحلة
29
o
بعلبك
26
o
بشري
27
o
بيت الدين
27
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
عربي-دولي
إنذار جوي في مصر ابتداء من اليوم.. ماذا سيجري؟
Lebanon 24
05-06-2021
|
01:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
أصدرت هيئة الأرصاد الجوية في مصر، إنذارا جويا لرصد حالة الطقس خلال الفترة من اليوم السبت 5 حزيران، وحتى الخميس 10 من الشهر نفسه.
وأطلقت الهيئة تحذيرا جويا بشأن نشاط حركة الرياح، واضطرابات الملاحة البحرية، وفقا لما رصدته الهيئة من خلال متابعة أخر تحديثات صور للأقمار الصناعية، والنماذج العددية، وخرائط التوزيعات الضغطية، واضطرابات بالملاحة البحرية، ونشاط لحركة الرياح المثيرة للرمال والأتربة التي تحد من مستوى الرؤية، على عدد من المناطق، اعتبارًا من الساعة 6:00 الجمعة الموافق 4 حزيران، حتى 6:00 من يوم الأحد المقبل.
ووفق بيان الهيئة، تتعرض منطقة خليج السويس، بالإضافة إلى منطقة خليج العقبة، إلى نشاط في حركة الرياح المثيرة للرمال والأتربة، التي تؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية على الطرق الصحراوية، واضطراب الملاحة البحرية على تلك مناطق "رأس سدر، الطور، الزعفرانة، رأس غارب، رأس شقير، الجونة، والغردقة، طابا، نويبع، دهب".
وذكرت الهيئة خريطة الظواهر الجوية المتوقعة ستشهد نشاطا لحركة الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى، الوجه البحري، السواحل الشمالية، جنوب سيناء، وجنوب البلاد، ونشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من مدن الخليج، خليج العقبة، جنوب سيناء، وجنوب غرب البلاد، واضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر الأحمر، وخليج السويس، حيث تصل سرعة الرياح إلى 70 كم/ساعة، ويصل ارتفاع الموج إلى 5 أمتار.
المصدر: الوطن
تابع
الأكثر قراءة
قرارٌ أمني حاسم.. ما هو؟
Lebanon 24
قرارٌ أمني حاسم.. ما هو؟
13:07 | 2021-06-04
04/06/2021 01:07:49
Lebanon 24
Lebanon 24
توقعات إسرائيلية: هذه الشخصية ستخلف نصرالله في "حزب الله"
Lebanon 24
توقعات إسرائيلية: هذه الشخصية ستخلف نصرالله في "حزب الله"
00:02 | 2021-06-05
05/06/2021 12:02:22
Lebanon 24
Lebanon 24
ماراتون فايزر ينطلق الاحد في هذه المستشفيات.. وبيان من وزارة الصحة عن الفئات المستهدفة
Lebanon 24
ماراتون فايزر ينطلق الاحد في هذه المستشفيات.. وبيان من وزارة الصحة عن الفئات المستهدفة
10:02 | 2021-06-04
04/06/2021 10:02:00
Lebanon 24
Lebanon 24
زينب إبنة هيفا وهبي بحركات تشبه والدتها بجلسة تصوير جديدة (صور)
Lebanon 24
زينب إبنة هيفا وهبي بحركات تشبه والدتها بجلسة تصوير جديدة (صور)
09:15 | 2021-06-04
04/06/2021 09:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ياسمين صبري تثير الجدل من جديد.. إطلالة بالأحمر الداكن المثير ومجوهرات ثمينة (صورة)
Lebanon 24
ياسمين صبري تثير الجدل من جديد.. إطلالة بالأحمر الداكن المثير ومجوهرات ثمينة (صورة)
07:45 | 2021-06-04
04/06/2021 07:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
07:00 | 2021-06-05
مفاوضات فيينا.. 3 نقاط خلافية بين واشنطن وطهران
06:30 | 2021-06-05
جواب غريب من بوتن عن سؤال "خطف الطائرات"
06:00 | 2021-06-05
"ممارسات غير أخلاقية" تثير الغضب في دولة خليجية... هذا ما فعله أحد الأطباء
05:30 | 2021-06-05
"لا دعم ولا تدريبات".. خبراء يشككون في قدرات القوات الأفغانية على مواجهة طالبان
05:00 | 2021-06-05
الأرجنتين تتجاوز عتبة جديدة في عدد وفيات كورونا
04:36 | 2021-06-05
آخر إطلالة كانت في 6 أيار.. الزعيم الكوري الشمالي في أول ظهور علني منذ شهر
فيديو
تويوتا تطلق نسخا رباعية الدفع من "Corolla" (فيديو)
Lebanon 24
تويوتا تطلق نسخا رباعية الدفع من "Corolla" (فيديو)
16:00 | 2021-06-04
05/06/2021 14:08:58
Lebanon 24
Lebanon 24
صُمم ليكون من بين أفضل الأجهزة المحمولة.. "هواوي" تكشف عن أحدث حواسبها اللوحية
Lebanon 24
صُمم ليكون من بين أفضل الأجهزة المحمولة.. "هواوي" تكشف عن أحدث حواسبها اللوحية
11:00 | 2021-06-04
05/06/2021 14:08:58
Lebanon 24
Lebanon 24
الضباع تربّصت به.. ظبي سغير يطلب الاستغاثة من السياح! (فيديو)
Lebanon 24
الضباع تربّصت به.. ظبي سغير يطلب الاستغاثة من السياح! (فيديو)
08:00 | 2021-06-04
05/06/2021 14:08:58
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact