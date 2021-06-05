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مواقع التواصل الاجتماعي تجمد حسابات نجل نتنياهو.. هذه التفاصيل

Lebanon 24
05-06-2021 | 02:00
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جمدت مواقع التواصل الاجتماعي الكبرى، "فيسبوك" و"تويتر" و"إنستغرام" حسابات يائير نتنياهو نجل رئيس الوزراء الإسرائيلي، بعد نشره دعوة للتظاهر أمام منزل أحد نواب الكنيست.

وقال نتنياهو الابن، إنه تم تجميد صفحتيه على "فيسبوك" و"إنستغرام" لمدة 24 ساعة و"تويتر" لمدة 12 ساعة بعد نشره دعوة للتظاهر أمام منزل نير أورباخ، النائب عن حزب "يمينا".

ويسعى حزب "الليكود" الذي يقوده بنيامين نتنياهو، لاستمالة أورباخ للتصويت ضد "حكومة التغيير" التي تم تشكيلها بقيادة يائير لابيد ونفتالي بينت، والتي يعتبر "يمينا" شريكا أساسيا فيها.

ونشر يائير نتنياهو العنوان الشخصي للنائب، ما يتعارض مع قواعد "فيسبوك" و"تويتر"، حيث تعتبر مواقع التواصل الاجتماعي هذه المنشورات تحريضا على العنف.

ودان حزب "الليكود" تجميد حسابات نتنياهو الأصغر، معتبرا إياه "قمعا لقوى اليمين" و"رقابة سياسية".

ويأتي ذلك بعد تشكيل حكومة ائتلافية جديدة في إسرائيل، تجمع بين طيف واسع من القوى السياسية من اليمين إلى اليسار، من شأنها أن تطيح بنتنياهو لأول مرة منذ 12 عاما في حال مصادقة الكنيست عليها.

وعقب الإعلان عن تشكيل الحكومة أعرب النائب أورباخ عن احتجاجه على دخول حزبه "يمينا" في ائتلاف مع القوى اليسارية، وألمح إلى أنه سيصوت ضد الحكومة الجديدة، في خطوة من شأنها إحباط المصادقة عليها.

ولكن بعد لقائه زعيم الحزب نفتالي بينت الذي من المقرر أن يكون رئيسا للوزراء بعد المصادقة على الحكومة، بدا أن أورباخ غيّر موقفه وسحب دعواته للتصويت ضد الائتلاف.
المصدر: وكالات
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