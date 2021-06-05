عربي-دولي

"انسحاب" السودان من اتفاق إنشاء قاعدة بحرية روسية.. وموسكو ترد

Lebanon 24
05-06-2021 | 04:30
A-
A+
Doc-P-830235-637584830335849388.jpg
Doc-P-830235-637584830335849388.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أكد مساعد وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغادانوف، أن السودان لم ينسحب من اتفاق مع روسيا، يقضي بإقامة منشأة بحرية روسية على أراضيه، وفقا لما نقلت وكالة "إنترفاكس" للأنباء.

ونقلت إنترفاكس عن المسؤول الروسي ما قاله الجمعة: "أظن أنه من الممكن دائما التوصل إلى تسوية".

وأضاف "إنهم لم يستنكروا الاتفاق، ولم يسحبوا توقيعهم، وقالوا إن بعض الأسئلة قد برزت" لديهم.

وأعلنت السودان، في وقت سابق من هذا الأسبوع، إعادة النظر في اتفاق لاستضافة قاعدة بحرية روسية على ساحل البحر الأحمر.

وكان السودان قد توصل للاتفاق مع روسيا في عهد الرئيس السابق، عمر البشير، قبل الإطاحة به في 2019.
المصدر: الحرة
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
13:07 | 2021-06-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:02 | 2021-06-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:02 | 2021-06-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:15 | 2021-06-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:45 | 2021-06-04 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
07:00 | 2021-06-05
06:30 | 2021-06-05
06:00 | 2021-06-05
05:30 | 2021-06-05
05:00 | 2021-06-05
04:36 | 2021-06-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website