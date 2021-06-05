"انسحاب" السودان من اتفاق إنشاء قاعدة بحرية روسية.. وموسكو ترد

أكد مساعد وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغادانوف، أن السودان لم ينسحب من اتفاق مع روسيا، يقضي بإقامة منشأة بحرية روسية على أراضيه، وفقا لما نقلت وكالة "إنترفاكس" للأنباء.ونقلت إنترفاكس عن المسؤول الروسي ما قاله الجمعة: "أظن أنه من الممكن دائما التوصل إلى تسوية".وأضاف "إنهم لم يستنكروا الاتفاق، ولم يسحبوا توقيعهم، وقالوا إن بعض الأسئلة قد برزت" لديهم.وأعلنت السودان، في وقت سابق من هذا الأسبوع، إعادة النظر في اتفاق لاستضافة قاعدة بحرية روسية على ساحل البحر الأحمر.وكان السودان قد توصل للاتفاق مع روسيا في عهد الرئيس السابق، عمر البشير، قبل الإطاحة به في 2019.