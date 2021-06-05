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آخر إطلالة كانت في 6 أيار.. الزعيم الكوري الشمالي في أول ظهور علني منذ شهر

Lebanon 24
05-06-2021 | 04:36
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كشفت وسائل الإعلام الكورية الشمالية الرسمية، أن الزعيم كيم جونغ أون، ترأس جلسة المكتب السياسي لحزب العمال الحاكم، في أول ظهور علني له منذ شهر.

وأفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية بأن "الشمال قرر خلال الجلسة عقد اجتماع كامل للجنة المركزية للحزب في أوائل يونيو، لاتخاذ إجراءات إضافية للدولة من أجل حل المشاكل العالقة الملحة التي تؤثر على العمل الاقتصادي ومعيشة المواطنين"، مشيرة إلى أن "الأمين العام قام بإحاطة وتحليل تنفيذ مهام السياسات الرئيسية في مختلف المجالات في النصف الأول من العام".

وأوضحت أن "كيم قيم إيجابيا الكثير من الأعمال المخطط لها والتي تم تسريعها على أساس طويل الأجل"، حيث ناقش الاجتماع أيضا إعادة التنظيم الهيكلي لإدارات اللجنة المركزية للحزب وجداول الأعمال الأخرى للجلسة العامة القادمة.

هذا وأعلن الزعيم الكوري الشمالي أن "الاجتماع العام سيعقد لمراجعة شؤون الدولة الشاملة في النصف الأول من العام، لاتخاذ إجراءات لتصحيح الأخطاء والأمور المنحرفة".

تجدر الإشارة إلى أنه جرت مشاهدة كيم جونغ أون آخر مرة في 6 أيار الماضي عندما أجرى جلسة تصوير مع أسر الجيش، بعد مشاهدة أدائه في اليوم السابق.
المصدر: روسيا اليوم
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