"لا دعم ولا تدريبات".. خبراء يشككون في قدرات القوات الأفغانية على مواجهة طالبان

قالت لجنة الخبراء التابعة للأمم المتحدة، إن حركة طالبان مسؤولة عن الغالبية العظمى من الاغتيالات التي أصبحت سمة من سمات العنف في أفغانستان، واستهدفت المسؤولين الحكوميين والنساء والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين وغيرهم.وأضافت اللجنة، في تقرير، أن هذه الهجمات "يبدو أنها نفذت بهدف إضعاف قدرة الحكومة، وترهيب المجتمع المدني".في التقرير المؤلف من 22 صفحة والمقدم إلى مجلس الأمن، قالت لجنة خبراء الأمم المتحدة إن انسحاب القوات الأميركية وقوات الناتو بحلول 11 أيلول، الذكرى السنوية للهجمات الإرهابية على الولايات المتحدة عام 2001، "سيضعف القوات الأفغانية من خلال الحد من عمليات المساندة الجوية، وقلة الدعم اللوجستي والمدفعية، فضلاً عن توقف العمليات التدريبية".وأطاح تحالف تقوده الولايات المتحدة بطالبان من السلطة في أفغانستان عام 2001 وذلك لإيوائه قائد تنظيم القاعدة، أسامة بن لادن، مهندس هجمات 11 أيلول.كان اتفاق السلام الذي توسطت فيه واشنطن مع طالبان ووقعته في شباط 2020 يهدف إلى إعادة القوات الأميركية إلى الوطن وإنهاء أكثر من أربعة عقود من الحروب التي لا هوادة فيها في أعقاب الغزو الأفغاني عام 1979 من قبل قوات من الاتحاد السوفيتي السابق.وبدأت المفاوضات بين طالبان وممثلي الحكومة الأفغانية خلال أيلول الماضي في الدوحة، واستمرت في وقت سابق من هذا العام. لكن طالبان أعلنت في 13 نيسان - قبل يوم من إعلان الرئيس جو بايدن أن جميع القوات الأميركية ستغادر بحلول 11 أيلول - أنها لن تشارك في أي مؤتمر يهدف إلى تقرير مستقبل أفغانستان حتى رحيل جميع القوات الأجنبية.وتوقع خبراء الأمم المتحدة، الذين يراقبون العقوبات ضد طالبان، المزيد من العنف في الفترة التي سبقت رحيلهم.وقالوا إن "خطاب طالبان وتقاريرها عن استعدادات طالبان النشطة لموسم القتال تشير إلى أنه من المرجح أن تزيد الجماعة من العمليات العسكرية لعام 2021، سواء تم الإعلان عن هجوم الربيع أم لا".كما تساءل الخبراء عن كيفية عمل القوات الأفغانية بدون دعم التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة.وأضافوا: "نجحت القوات الأفغانية في عكس العديد من مكاسب طالبان بمساعدة الدعم الجوي الوثيق للتحالف الدولي، لكنها فعلت ذلك مع معدلات خسائر كبيرة".ويبقى أن نرى كيف ستعمل القوات الأفغانية بدون دعم القوات الدولية.ورسم فريق الخبراء صورة قاتمة للعنف في أفغانستان، والذي كان من المتوقع أن ينخفض في عام 2020 ولكنه بدلاً من ذلك ارتفع إلى أعلى مستوى سجلته الأمم المتحدة في البلاد - أكثر من 25 ألف حادثة - بزيادة 10 في المئة عن عام 2019.يقول الخبراء إن العنف تصاعد مع بدء محادثات الدوحة، وكانت معدلات الحوادث في الشتاء الأكثر هدوءاً عادة، أعلى من تلك التي رصدت في ربيع أو صيف 2020.يتابع الخبراء: "استمرت أعمال العنف غير المسبوقة خلال الشتاء حتى عام 2021، حيث تم تسجيل 7177 حادثاً أمنياً في جميع أنحاء البلاد بين 1 كانون الثاني و 31 آذار، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 61 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020".وقالت اللجنة إن عدد مقاتلي طالبان لا يزال قويا، حيث تتراوح التقديرات بين 58 و100 ألف شخص، مشيرين إلى أن العديد من المصادر التي تحدث إليها أعضاؤها - بما في ذلك الحكومات - تعتقد أن طالبان استغلت موسم القتال لعام 2020 "لتعزيز القبضة الخانقة حول العديد من عواصم المقاطعات، في محاولة لتشكيل العمليات العسكرية المستقبلية عندما لا تكون مستويات القوات الأجنبية المغادرة قادرة على الرد".وبينما لم يعلن أحد مسؤوليته عن معظم الاغتيالات، قال الخبراء إنه يعتقد على نطاق واسع أن ما يقرب من 85 في المائة منها نفذتها طالبان.وذكر التقرير أن الأمم المتحدة سجلت زيادة في الاغتيالات المبلغ عنها من 780 في 2019 إلى 996 في 2020.وكجزء من الصفقة بين الولايات المتحدة وطالبان، كان من المفترض أن تقلل طالبان من العنف وأن تنفصل عن القاعدة، الجماعة المتطرفة التي كانت طالبان تؤويها قبل هجمات 11 أيلولو.لكن الخبراء قالوا إن العلاقات بين طالبان والقاعدة "لا تزال وثيقة، على أساس الاصطفاف الأيديولوجي، والعلاقات التي يتم تشكيلها من خلال النضال المشترك والزواج المختلط".وقالت اللجنة إن "طالبان بدأت في إحكام سيطرتها على القاعدة من خلال جمع المعلومات عن المقاتلين الإرهابيين الأجانب وتسجيلهم وتقييدهم. ومع ذلك، فهي لم تقدم أي تنازلات في هذا الصدد لا يمكن عكسها بسهولة وسرعة، ومن المستحيل التقييم بثقة أن طالبان ستفي بالتزامها بقمع أي تهديد دولي مستقبلي صادر عن القاعدة في أفغانستان".وتفيد التقارير أن عدد أفراد تنظيم القاعدة يتراوح بين عشرات إلى 500 شخص معظمهم من شمال إفريقيا والشرق الأوسط.وقال الخبراء إن القاعدة والمسلحين الآخرين يواصلون الاحتفال بالتطورات في أفغانستان "كنصر لقضية طالبان وبالتالي للتطرف العالمي".وقالت اللجنة إنه وفقا للدول الأعضاء في الأمم المتحدة، فإن القاعدة موجودة في 15 مقاطعة على الأقل في الشرق والجنوب والجنوب الشرقي، ولا يزال جزء كبير من قيادتها متمركزا في المنطقة الحدودية بين أفغانستان وباكستان.وأضافت أن زعيمها أيمن الظواهري "يعتقد أنه موجود في مكان ما في المنطقة الحدودية".