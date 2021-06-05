27
o
بيروت
27
o
طرابلس
25
o
صور
27
o
جبيل
27
o
صيدا
27
o
جونية
24
o
النبطية
26
o
زحلة
27
o
بعلبك
27
o
بشري
27
o
بيت الدين
27
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
عربي-دولي
الأمم المتحدة تحذر من "كارثة وشيكة" في إثيوبيا
Lebanon 24
05-06-2021
|
07:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
حذر منسق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة، الجمعة، من أن المجاعة وشيكة في منطقة تيغراي المحاصرة في إثيوبيا وشمالي البلاد وأن هناك خطر وفاة مئات الآلاف أو أكثر.
وقال مارك لوكوك إن الاقتصاد دُمر إلى جانب الأعمال التجارية والمحاصيل والمزارع، مشيراً إلى عدم وجود خدمات مصرفية أو اتصالات.
وأضاف لوكوك في بيان: "نسمع بالفعل عن وفيات مرتبطة بالجوع. يتعين على المجتمع الدولي أن يكثف جهوده، لاسيما من خلال توفير الأموال".
لا أحد يعرف عدد الآلاف من المدنيين أو المقاتلين الذين لقوا حتفهم طيلة أشهر من التوترات السياسية بين حكومة الرئيس الإثيوبي آبي أحمد وزعماء تيغراي الذين كانوا يهيمنون على الحكومة الإثيوبية، والتي تحولت إلى حرب في تشرين الثاني الماضي.
وتعاونت إريتريا، وهي عدو لتيغراي منذ فترة طويلة، مع إثيوبيا المجاورة في الصراع.
في أواخر أيار، رسم لوكوك صورة قاتمة لتيغراي منذ بدء الحرب، حيث نزح ما يقدر بمليوني شخص، وقتل وجرح مدنيون، فضلا عن انتشار الاغتصاب وأشكال أخرى من "العنف الجنسي المقيت" على نطاق واسع ومنهجي، وتدمير والبنية التحتية العامة والخاصة الضرورية لـلمدنيين، بما في ذلك المستشفيات والأراضي الزراعية.
وقال لوكوك: "يوجد الآن مئات الآلاف من الأشخاص شمالي إثيوبيا في ظروف مجاعة".
وتابع: "هذه أسوأ مشكلة مجاعة شهدها العالم منذ عقد من الزمان، منذ أن فقد ربع مليون صومالي حيواتهم في المجاعة هناك عام 2011. وهذا الآن له أصداء مروعة للمأساة الهائلة في إثيوبيا عام 1984".
المصدر: سكاي نيوز
تابع
الأكثر قراءة
قرارٌ أمني حاسم.. ما هو؟
Lebanon 24
قرارٌ أمني حاسم.. ما هو؟
13:07 | 2021-06-04
04/06/2021 01:07:49
Lebanon 24
Lebanon 24
توقعات إسرائيلية: هذه الشخصية ستخلف نصرالله في "حزب الله"
Lebanon 24
توقعات إسرائيلية: هذه الشخصية ستخلف نصرالله في "حزب الله"
00:02 | 2021-06-05
05/06/2021 12:02:22
Lebanon 24
Lebanon 24
هؤلاء سيشملهم قرار مصرف لبنان بدفع 400 دولار... والمصارف ستلتزم
Lebanon 24
هؤلاء سيشملهم قرار مصرف لبنان بدفع 400 دولار... والمصارف ستلتزم
23:03 | 2021-06-04
04/06/2021 11:03:55
Lebanon 24
Lebanon 24
"المعلومات" توقف منفذ جريمة زحلة.. هذه هويته
Lebanon 24
"المعلومات" توقف منفذ جريمة زحلة.. هذه هويته
15:46 | 2021-06-04
04/06/2021 03:46:14
Lebanon 24
Lebanon 24
حادث جعيتا المروع.. إعلامية لبنانية تكشف مصير نجلها بتغريدة مؤثرة!
Lebanon 24
حادث جعيتا المروع.. إعلامية لبنانية تكشف مصير نجلها بتغريدة مؤثرة!
01:32 | 2021-06-05
05/06/2021 01:32:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
10:30 | 2021-06-05
في السعودية...صدمه القطار وتوفي
10:00 | 2021-06-05
مستقبل العلاقات الأميركية الإسرائيلية وسط "دراما الحكومة الجديدة"
09:30 | 2021-06-05
مقتل 23 عنصراً من قوات النظام السوري على يد داعش
09:00 | 2021-06-05
100 قتيل على الأقل في هجوم على قرية في بوركينا فاسو
08:30 | 2021-06-05
مجدداً...حادث قطار بمصر وهذه نتيجته
08:15 | 2021-06-05
أفغانستان تناشد المجتمع الدولي تزويدها باللقاحات
فيديو
تويوتا تطلق نسخا رباعية الدفع من "Corolla" (فيديو)
Lebanon 24
تويوتا تطلق نسخا رباعية الدفع من "Corolla" (فيديو)
16:00 | 2021-06-04
05/06/2021 17:46:14
Lebanon 24
Lebanon 24
صُمم ليكون من بين أفضل الأجهزة المحمولة.. "هواوي" تكشف عن أحدث حواسبها اللوحية
Lebanon 24
صُمم ليكون من بين أفضل الأجهزة المحمولة.. "هواوي" تكشف عن أحدث حواسبها اللوحية
11:00 | 2021-06-04
05/06/2021 17:46:14
Lebanon 24
Lebanon 24
الضباع تربّصت به.. ظبي صغير يطلب الاستغاثة من السياح! (فيديو)
Lebanon 24
الضباع تربّصت به.. ظبي صغير يطلب الاستغاثة من السياح! (فيديو)
08:00 | 2021-06-04
05/06/2021 17:46:14
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact