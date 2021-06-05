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عربي-دولي
مقتل 23 عنصراً من قوات النظام السوري على يد داعش
Lebanon 24
05-06-2021
|
16:30
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أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، السبت، مقتل 23 عنصراً على الأقل من قوات النظام السوري على يد تنظيم داعش شرقي البلاد، وذلك خلال فترة لم تتجاوز 48 ساعة.
وأوضح المرصد أن قتلى النظام السوري قد سقطوا في أماكن مختلفة في مناطق بادية حمص الشرقية مرورًا ببادية حماة ودير الزور ووصولًا إلى بادية الرقة.
وذكر المرصد أن من بين القتلى، ضابط في الحرس الثوري الإيراني ومرافقه، من الجنسية الإيرانية، بعد أن جرى استهدافهم بالأسلحة الرشاشة أثناء مرورهم على الطريق تدمر – دير الزور وسط سوريا.
وقال المرصد إنه وثق في وقت سابق، من اليوم السبت، مقتل 3 عناصر من القوات الحكومية عقب انفجار لغم زرعه تنظيم داعش في منطقة وادي أبيض ببادية السخنة شرقي حمص،ما أسفر عن مقتل عنصرين آخرين أيضا.
وفجر أمس الجمعة، شن مسحلون من داعش هجوماً على مواقع ونقاط لقوات النظام والميليشيات الموالية لها في منطقة فيضة ابن موينع بريف دير الزور الشرقي، مما أدى إلى مقتل 5 عناصر من الجنود السوريين والمسلحين الموالين لهم، بالإضافة لمقتل اثنين من عناصر التنظيم الإرهابي.
كما قتل 7 من قوات النظام السوري والمسلحين الموالين لها بينهم ضابط برتبة عميد، في هجوم مباغت لعناصر داعش في بادية السخنة الواقعة بأقصى ريف حمص الشرقي قرب الحدود الإدارية مع دير الزور.
المصدر: الحرة
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