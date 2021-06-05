الصين تحت رقابة شبكة استخبارات دولية.. من هي؟

نشر موقع "ساوث تشينا مورنينغ بوست" تقريراً جديداً أشار فيه إلى أنّ أقدم شبكة استخبارات في العالم تضع تركيزها على الصين بعدما فرضت الأخيرة قانون الأمن القومي في هونغ كونغ، وحرمت مرشحين في المدينة من أهليتهم للتقدم للانتخابات.ولقيت هذه الانتهاكات الصينية إدانة دولية واسعة، خصوصاً أن ما تقوم به بكين في هونغ كونغ وغيرها من المناطق مثل شينجيانغ، يؤكد بشكل قاطع على انتفاء مبدأ العدالة والديمقراطية.ولفت التقرير إلى أنّ شبكة الاستخبارات التي تعرف باسم "العيون الخمسة" بدأت تتبادل المعلومات الاستخباراتية بشأن الصين.وتضمّ الشبكة الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا، ونشأ التجمع عقب الحرب العالمية الثانية واستمر خلال الحرب الباردة في تبادل البيانات السرية عن بلدان أخرى.وفعلياً، فإن تركيز الشبكة لا يقتصر فقط على انتهاكات الصين في هونغ كونغ بل يطال المخاوف بشأن أمن تكنولوجيا الجيل الخامس من شركة الاتصالات الصينية العملاقة هواوي.وفي السياق، يقول موقع "ساوث تشينا مورنينغ بوست" أنه حتى وقت قريب، كانت الشبكة لا تزال تركز ظاهرياً على الأمن، حيث يجتمع وزراء من كل بلد سنوياً منذ عام 2013 للتعاون بخصوص مخاوف الأمن القومي المشتركة مثل الوصول إلى التطبيقات المشفرة للعمل ضد الأنشطة غير القانونية عبر الإنترنت.ومع اشتداد الحملة السياسية لبكين في هونغ كونغ، بات تركيز الشبكة يتحول بشكل واضح تجاه الصين.ووسط كل ذلك، فقد قال التقرير إنّ بكين تخشى أن يتحول التجمع إلى آلية متعددة الأطراف لتنسيق السياسة الغربية تجاهها.بدورهم، لم يستبعد باحثون من جامعة رنمين في بكين أن يرتفع مستوى التحالف ليصبح تحالفاً سياسياً وأمنياً شاملاً ليتطور فيما بعد إلى تحالف اقتصادي.ونقل التقرير عن أردجان فوسيتش، الأستاذ المساعد للعلاقات الدولية بجامعة أوتاوا قوله إن "التجمع بات يعمل في انسجام أكثر من أي وقت مضى، مرجعاً ذلك إلى الهيكل المتغير للسياسة الدولية.ورغم الانسجام في مواقف التجمع تجاه هونغ كونغ، يشهد التجمع اختلافات في كيفية التعامل مع المخاوف من شركة هواوي، إذ ما زالت كندا العضو الوحيد التي لم تعلن رسمياً عن حظر تقنية الجيل الخامس من الشركة.كذلك، أعربت أستراليا ونيوزيلندا عن دعمهما لكندا وبريطانيا والولايات المتحدة في قضية العقوبات على المسؤولين الصينيين بشأن قضية أقلية الإيغور، لكنها لم تفرض عقوبات خاصة على بكين.