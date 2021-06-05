فيديو جديد.. "المتحرش البرازيلي" يعتذر من الفتاة المصرية علناً والأخيرة ترد





وكانت النيابة العامة المصرية قد أمرت، يوم الثلاثاء، بحبس البرازيلي، فيكتور سورينتينو، 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بـ"التعرض لفتاة بإيحاءات وتلميحات جنسية بالقول، وتعديه بذلك على المبادئ والقيم الأسرية للمجتمع المصري، وانتهاكه حرمة حياة المجني عليها الخاصة، واستخدامه حسابًا إلكترونيّاً خاصا في ارتكاب تلك الجرائم".



وبحسب وسائل إعلام مصرية، فإن الفتاة التي تعرضت للتحرش تعمل كبائعة في أحد محالِّ البرديات بمحافظة الجيزة، وقد أكدت خلال التحقيقات أنها استقبلت السائح البرازيلي مع فوج مرافق له وشرحت له كيفية تصنيع أوراق البردى ومحتواها، مضيفة أنها لاحقا قد فوجئت بنشر ذلك السائح مقطعاً مصوراً لها وهو يوجه لها عبارات خادشة للحياء بلغته المحلية التي لا تفهمها.



وأشارت الفتاة التي لم يجر الكشف عن هويتها أن المهتم قد حضر في اليوم التالي معتذراً، وأنه وثق اعتذار بمقطع مصور نشره على مواقع التواصل الاجتماعي، إلا أنها تمسكت بطلب تحريك الدعوى الجنائية قِبَله لما أصابها من أضرار بنشر ذلك المقطع.



اعتذار



ووفقاً للتقارير، فقد أعربت كاميليا مونتيريو، زوجة السائح البرازيلي المتهم بالتحرش عن أسفها الشديد للشعب المصري، موجهة لهم اعتذاراً باللغتين العربية والإنكليزية.



وقالت مونتيريو في اعتذارها: "على أثر الأحداث الأخيرة التي عرفتها قضية الطبيب البرازيلي فيكتور سورينتينو وما لها من أضرار معنوية ومادية على كافة المتضررين، نحن عائلة فيكتور سورينتينو وعن ابننا فيكتور سورينتينو نتقدم باعتذار رسمي للمتضررة وعائلتها، وكافة من لمسه الأمر ولكافة جموع الشعب المصري الحبيب ولكافة المسؤولين بدولة مصر".



وأضافت: "نتقدم بأخلص المشاعر ونتعهد بجبر كافة الأضرار المعنوية، راجين منكم قبول اعتذارنا هذا، ولكم جزيل الشكر". ما زالت قضية" المتحرش البرازيلي" في مصر مستمرّة، في وقتٍ وجهت عائلة الأخير اعتذاراً رسمياً إلى الشعب المصري بسبب ما فعله ذلك الرجل مع شابة مصرية.وكانت النيابة العامة المصرية قد أمرت، يوم الثلاثاء، بحبس البرازيلي، فيكتور سورينتينو، 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بـ"التعرض لفتاة بإيحاءات وتلميحات جنسية بالقول، وتعديه بذلك على المبادئ والقيم الأسرية للمجتمع المصري، وانتهاكه حرمة حياة المجني عليها الخاصة، واستخدامه حسابًا إلكترونيّاً خاصا في ارتكاب تلك الجرائم".وبحسب وسائل إعلام مصرية، فإن الفتاة التي تعرضت للتحرش تعمل كبائعة في أحد محالِّ البرديات بمحافظة الجيزة، وقد أكدت خلال التحقيقات أنها استقبلت السائح البرازيلي مع فوج مرافق له وشرحت له كيفية تصنيع أوراق البردى ومحتواها، مضيفة أنها لاحقا قد فوجئت بنشر ذلك السائح مقطعاً مصوراً لها وهو يوجه لها عبارات خادشة للحياء بلغته المحلية التي لا تفهمها.وأشارت الفتاة التي لم يجر الكشف عن هويتها أن المهتم قد حضر في اليوم التالي معتذراً، وأنه وثق اعتذار بمقطع مصور نشره على مواقع التواصل الاجتماعي، إلا أنها تمسكت بطلب تحريك الدعوى الجنائية قِبَله لما أصابها من أضرار بنشر ذلك المقطع.ووفقاً للتقارير، فقد أعربت كاميليا مونتيريو، زوجة السائح البرازيلي المتهم بالتحرش عن أسفها الشديد للشعب المصري، موجهة لهم اعتذاراً باللغتين العربية والإنكليزية.وقالت مونتيريو في اعتذارها: "على أثر الأحداث الأخيرة التي عرفتها قضية الطبيب البرازيلي فيكتور سورينتينو وما لها من أضرار معنوية ومادية على كافة المتضررين، نحن عائلة فيكتور سورينتينو وعن ابننا فيكتور سورينتينو نتقدم باعتذار رسمي للمتضررة وعائلتها، وكافة من لمسه الأمر ولكافة جموع الشعب المصري الحبيب ولكافة المسؤولين بدولة مصر".وأضافت: "نتقدم بأخلص المشاعر ونتعهد بجبر كافة الأضرار المعنوية، راجين منكم قبول اعتذارنا هذا، ولكم جزيل الشكر".



فيديو جديد



إلى ذلك، ظهر "المتحرش البرازيلي" بفيديو جديد نشرته حسابات على تويتر، اليوم السبت، وبجانبه الفتاة المصرية التي أساء لها، وقدم الاعتذار للفتاة أمام الكاميرا.



وجاء هذا الفيديو بعد ساعات قليلة من رسالة الاعتذار التي وجهتها السيدة مونتيريو، زوجة "المتحرش البرازيلي".



ولا يتضمن الفيديو معلومات عن تاريخ تصويره، وقد أظهر البرازيلي برفقة الفتاة وبوجود مترجم، واعتذر البرازيلي عما فعله في واقعة التحرش اللفظي.



وقال البرازيلي في رسالة الاعتذار: "الخطأ الذي قمت به أنني سجلت الفيديو من غير الحصول على إذن من الفتاة ريم، وتكلمت فيه بألفاظ مسيئة، وأوضح أنني أكن كل احترام للشعب المصري بصفة عامة وخاصة للسيدات المصريات، ولم أكن أقصد الإساءة، لهذا أطلب الاعتذار الصادق من السيدة ريم".



من جانبها، ردّت الفتاة على الاعتذار بالقول: "أنا ريم التي حدثت معها الواقعة، وتفاجأت بنشر فيكتور للفيديو الذي فيه ألفاظ مسيئة لي أثناء عملي.. نحن بطبعنا شعب متسامح ومضياف لجميع الناس من كافة أنحاء العالم، يكفيني اعتذاره وأقبل الاعتذار".