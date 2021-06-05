واشنطن تخطط لتقديم مساعدات إلى غزة عبر "أونروا"

أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" بأن الولايات المتحدة تخطط لمواجهة "تحدي إعمار غزة من دون التواصل مع حركة حماس"، من خلال توجيه المساعدات عبر وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ("أونروا").
والتزمت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن المساعدة في إعادة بناء غزة بعد الدمار الذي خلّفه القصف الإسرائيلي على القطاع، ولكن "من دون تقديم أي دعم لحماس" التي تعتبرها الولايات المتحدة "منظمة إرهابية".
وقالت مديرة مكتب الـ"أونروا" في واشنطن، إليزابيث كامبل، إن "الأمم المتحدة ستعمل بموجب مجموعة من القواعد بشأن إعادة إعمار غزة"، بما في ذلك "إبقاء التواصل مع حركة حماس عند أدنى حد".
وأضافت إليزابيث كامبل لـ"وول ستريت جورنال" أن "الأمم المتحدة لديها سياسة عدم الاتصال مع حماس"، معترفة بوجود بعض الاستثناءات لتنفيذ الخدمات الأساسية، بما في ذلك توفير التعليم والرعاية الصحية ومساعدات الطوارئ الأخرى، ولكنها أكدت أن مسؤولي "حماس" في القطاع "لا يتدخلون بأي شكل من الأشكال في عملياتنا".
وتأسست الـ"أونروا" في 1949 بعد عام من "النكبة الفلسطينية"، وهدفها توفير التعليم والرعاية الصحية والإغاثة وغيرها من الخدمات للاجئين الفلسطينيين.
وتقدم الوكالة خدماتها لقرابة 1.4 مليون لاجئ فلسطيني في غزة، وتوظف 13 ألف شخص في القطاع أيضاً، وفق الصحيفة الأميركية. وتساعد أيضاً اللاجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية وسوريا ولبنان والأردن.
والثلاثاء الماضي، دعا 17 عضواً ديمقراطياً بمجلس الشيوخ الأميركي وزير الخارجية أنتوني بلينكن إلى الضغط على إسرائيل للسماح بدخول المواد اللازمة لإعادة إعمار قطاع غزة، فضلاً عن المساعدات الإنسانية، بحسب موقع "أكسيوس" الأميركي.
وأفاد الموقع الأميركي بأن أعضاء مجلس الشيوخ كتبوا في رسالة إلى الوزير أنه يجب على إدارة الرئيس جو بايدن أن تصر على إعادة فتح معبرين حدوديين "حتى يتمكن العاملون المهمون في المجال الإنساني من الدخول وإحضار الوقود ومواد البناء لمعالجة الاحتياجات المتزايدة للسكان المدنيين".
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