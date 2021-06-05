زلزال بقوة 5.3 درجات يضرب جنوب كاليفورنيا

أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية اليوم السبت أن زلزالاً بقوة 5.3 درجات على مقياس ريختر، وقع على بعد نحو سبعة أميال غربي كاليباتريا بالقرب من سالتون سي في ولاية كاليفورنيا.والزلزال جزء من سلسلة من هزات أصغر وقعت بالمنطقة قرب حدود المكسيك صباح اليوم السبت. ولم ترد تقارير إلى الآن عن وقوع إصابات أو أضرار.وأعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية أمس الجمعة عن زلزالين شدة كل منهما 5.9 قبالة ساحل جنوب أوريغون وشمال كاليفورنيا.