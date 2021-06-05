عربي-دولي

السنوار: سنغيّر شكل الشرق الأوسط في حال نشوب حرب جديدة

Lebanon 24
05-06-2021 | 23:00
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هدّد يحيى السنوار، رئيس حركة "حماس" في قطاع غزة، بأن حركته ستغير شكل الشرق الأوسط إذا نشبت حرب جديدة مع إسرائيل، مؤكداً أن "ما قبل معركة "سيف القدس" في شهر أيار المنصرم ليس كما بعدها".

وأضاف السنوار، في حديث أمام أكاديميين ومفكرين في قطاع غزة: "لم نستخدم سوى جزء من وقتنا... والعدو فشل في تحطيم قدرات المقـاومة، وفي تنفيذ خطته التي كانت تقضي بقتل 10 آلاف مقاتل، وفشلوا في تدمير مترو أنفاق "حماس"؛ لم يدمروا أكثر من 3 في المائة من الأنفاق، ولم يقتلوا سوى 90 من المقاتلين... المقاومة بألف خير، وغزة لم ترجع للوراء كما كانوا يريدون، وإن عادوا عدنا، وإن زادوا زدنا".

وتابع: "بعد هذا النصر الكبير، نقول إننا بعد أيار 2021 لسنا كما كنا قبله". وشرح السنوار وجهة نظره بيان كيف أن إسرائيل أخطأت في اختبار قوة الفلسطينيين، ما سمح بتحقيق أهداف استراتيجية في المعركة الأخيرة تجلت في الانسجام الذي تحقق في كل مكان.

وقال السنوار: "في الجولة الأخيرة، مرمطنا تل أبيب وجعلناها ملطشة، وما خفي أعظم. وقد شكلت انتفاضة أهل الضفة والداخل عامل ضغط على الاحتلال أكبر من الصواريخ، على أهميتها".
 
المصدر: الشرق الأوسط
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