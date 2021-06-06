عربي-دولي

دعوة من جونسون لـ"تطعيم العالم" بحلول 2022!

Lebanon 24
06-06-2021 | 00:30
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يعتزم رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، دعوة قادة دول "مجموعة السبع" إلى الاتحاد من أجل "تطعيم العالم بحلول نهاية العام" المقبل لإنهاء جائحة "كوفيد-19"، بحسب ما أعلن مكتبه.
 
ويستضيف جونسون قمة "مجموعة السبع" من الجمعة إلى الأحد في كورنوال بجنوب غرب إنكلترا، حيث سيحضّ خلالها نظراءه في الدول الصناعية (فرنسا، إيطاليا، كندا، اليابان، ألمانيا، الولايات المتحدة) على اتخاذ "إجراءات ملموسة" لتحقيق هذا الهدف، وفقا لبيان أصدره داوننغ ستريت مساء السبت، وفقاً لما أوردته شبكة "سكاي نيوز". 

وتمثل هذه القمة أول اجتماع مباشر لزعماء "مجموعة السبع "منذ بدء الجائحة قبل عام ونصف، وأول مشاركة للرئيس الأميركي الجديد جو بايدن، وهو ما يمثل عودة الولايات المتحدة إلى نهج التعددية بعد عهد الرئيس السابق دونالد ترامب.

وقال جونسون: "الأسبوع المقبل سيجتمع قادة أعظم الديموقراطيات في العالم، في لحظة تاريخية لبلداننا وكوكبنا".

وأضاف: "العالم ينتظر منا مواجهة التحدي الأكبر في فترة ما بعد الحرب: هزيمة كوفيد وقيادة انتعاش عالمي مدفوع بقيمنا المشتركة"، مشددا على أن "تطعيم العالم بحلول نهاية العام المقبل سيكون أعظم إنجاز في تاريخ الطب".
 
وتابع "أدعو زملائي قادة مجموعة السبع للانضمام إلينا في إنهاء هذه الجائحة الرهيبة وأتعهد بأننا لن نسمح أبدا للخراب الناجم عن فيروس كورونا بالحدوث مرة أخرى".


 
المصدر: سكاي نيوز
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