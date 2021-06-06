إيران.. انفجار فحريق داخل مصنع للصلب في زرند

#ايران
مصادر محلية بمدينة زارند التابعة لمحافظة كرمان من حدوثها#انفجار حريق شديد وحريق مصنع#فولاد_زرند أفاد الإيرانيون. وبحسب مصادر محلية ، فقد وقع الانفجار والحريق في قسم أفران الانفجار في مصنع زارند الإيراني للصلب.
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— البـارود السـياسي (@Albarood99001) June 5, 2021
#ايران
مصادر محلية بمدينة زارند التابعة لمحافظة كرمان من حدوثها#انفجار حريق شديد وحريق مصنع#فولاد_زرند أفاد الإيرانيون. وبحسب مصادر محلية ، فقد وقع الانفجار والحريق في قسم أفران الانفجار في مصنع زارند الإيراني للصلب.