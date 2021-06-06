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الداخلية الأردنية: سنتعامل بحسم وحزم مع أي اعتداء على مرتبات الأمن العام

Lebanon 24
06-06-2021 | 01:30
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أعلنت وزارة الداخلية الأردنية أنّ "أيّ تجاوز على القانون وأي اعتداء على مرتبات جهاز الأمن العام سيتم التعامل معه بحسم وحزم وفقا للقانون". 
وقالت الوزارة في بيان نشرته وكالة الأنباء الأردنية "بترا": "لقد شهدت الساعات القليلة الماضية، ومع الأسف الشديد، اعتداءات مسلحة على مرتبات جهاز الأمن العام العاملة والساهرة على حفظ وتنفيذ القانون في منطقة المالحة قرب طريق مطار الملكة علياء الدولي وإصابة بعض منتسبي جهاز الأمن العام ممن ندعو لهم بالشفاء العاجل".
وأضاف البيان: "واذ تذكر وزارة الداخلية ببياناتها الصادرة خلال الأيام الماضية التي شددت فيها على أنّها لن تسمح بأي تجمعات أو فعاليات او بناء لبيوت شعر تخالف القوانين الناظمة لحق التجمع ومن شأنها العبث بنسيجنا الاجتماعي وتهديد السلم الأهلي، فإنها تشدد مرة أخرى على أنّ أي تجاوز على القانون وأي اعتداء على مرتبات جهاز الامن العام سيتم التعامل معه بحسم وحزم وفقا للقانون وبما يحفظ أمن وأمان المواطنين وممتلكاتهم والممتلكات العامة، وامن وسلامة مرتبات الامن العام الذين يسهرون على إنفاذ القانون وحفظ الامن والنظام".

المصدر: وكالة بترا
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