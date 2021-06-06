الجيش الأميركي يركض فارا ومرتعبا لهذا السبب الغريب!

يعطي الجيش الأميركي لنفسه "العظمة والقوة في مواجهة أي دولة في العالم"، ولكن يبدو أن حقيقة هذا الإدعاء كشفه راكون صغير يقطن داخل مدرعة أميركية، ناقلة للجنود.وصور مقطع فيديو تم نشره على شبكة الإنترنت، جنديين أميركيين يجلسان في عربة عسكرية مدرعة يبحثان عن شيء ما.وفي الخارج، كان في انتظارهم عدد من زملائهم الجنود، أخذ أحدهم مضربًا في يديه ووقف مترقبا في وضع مهاجم، مستعدًا لصد أحدهم.بعد بضع ثوان، خرج جنديان في حالة ذعر من السيارة المدرعة، وظهرت الشخصية الرئيسية في الفيديو، راكون صغير، نعم.. هو الذي تسبب في الذعر.