مستشار الرئيس الروسي يعلن نتائج منتدى "سان بطرسبورغ" الاقتصادي الدولي

أعلن أنطون كوبياكوف، مستشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، النتائج التي أسفر عنها منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2021 .وقال كوبياكوف، وهو رئيس اللجنة المنظمة لمنتدى بطرسبورغ، في المؤتمر الصحفي الختامي: في منتدى بطرسبورغ تم إبرام أكثر من 800 اتفاقية بقيمة إجمالية تزيد عن 3 تريليون و860 مليار روبل روسي (حوالي 52 مليار و155 مليون دولار أمريكي)، مشيرا باعتقاده إلى أن "هذا رقم غير مسبوق، وتجاوز عام 2019".يذكر أنه في عام 2019، تم توقيع 745 اتفاقية في إطار المنتدى.وأفاد بأن منتدى الاستثمار الروسي في سوتشي سيعقد في الفترة من 17 إلى 18 فبراير 2022."روسنفط": العالم يخاطر بمواجهة نقص حاد في النفط والغازوعن المشاركين الأجانب أفاد كوبياكوف بأن عدد المشاركين في المنتدى بلغ هذا العام 13 ألف شخص من 140 دولة و11 ألف شركة روسية وأجنبية، منها 800 شركة من كبرى المؤسسات.ونوه في هذا الصدد إلى أن الأشخاص المصابين بفيروس كورونا لم يصلوا إلى الحدث، حيث تم إجراء 52 ألف اختبار لفيروس كورونا، منها 500 اختبار أظهرت نتائج إيجابية.وختم بالقول: "لقد بدأنا بالفعل العمل على التحضير للذكرى الخامسة والعشرين لمنتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، الذي نخطط لعقده في أوائل شهر يونيو من العام المقبل 2022. تأتي طلبات كثيرة من البلدان التي ترغب في العمل كدول ضيوف، ولن أذكرها حاليا. لديناعمل كبير وشاق".هذا وعقد منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي-2021 تحت شعار "معا مرة أخرى - اقتصاد الواقع الجديد"، حضوريا منذ 2 حتى 5 حزيران/ يونيو الجاري، بمشاركة دولية واسعة، وكانت وكالة "سبوتنيك" شريكا إعلاميا للمنتدى.