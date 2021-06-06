عربي-دولي

مستشار الرئيس الروسي يعلن نتائج منتدى "سان بطرسبورغ" الاقتصادي الدولي

Lebanon 24
06-06-2021 | 06:30
A-
A+
Doc-P-830517-637585822239297690.jpg
Doc-P-830517-637585822239297690.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

أعلن أنطون كوبياكوف، مستشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، النتائج التي أسفر عنها منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2021 .

وقال كوبياكوف، وهو رئيس اللجنة المنظمة لمنتدى بطرسبورغ، في المؤتمر الصحفي الختامي: في منتدى بطرسبورغ تم إبرام أكثر من 800 اتفاقية بقيمة إجمالية تزيد عن 3 تريليون و860 مليار روبل روسي (حوالي 52 مليار و155 مليون دولار أمريكي)، مشيرا باعتقاده إلى أن "هذا رقم غير مسبوق، وتجاوز عام 2019".

يذكر أنه في عام 2019، تم توقيع 745 اتفاقية في إطار المنتدى.

وأفاد بأن منتدى الاستثمار الروسي في سوتشي سيعقد في الفترة من 17 إلى 18 فبراير 2022.

"روسنفط": العالم يخاطر بمواجهة نقص حاد في النفط والغاز
وعن المشاركين الأجانب أفاد كوبياكوف بأن عدد المشاركين في المنتدى بلغ هذا العام 13 ألف شخص من 140 دولة و11 ألف شركة روسية وأجنبية، منها 800 شركة من كبرى المؤسسات.
ونوه في هذا الصدد إلى أن الأشخاص المصابين بفيروس كورونا لم يصلوا إلى الحدث، حيث تم إجراء 52 ألف اختبار لفيروس كورونا، منها 500 اختبار أظهرت نتائج إيجابية.

وختم بالقول: "لقد بدأنا بالفعل العمل على التحضير للذكرى الخامسة والعشرين لمنتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، الذي نخطط لعقده في أوائل شهر يونيو من العام المقبل 2022. تأتي طلبات كثيرة من البلدان التي ترغب في العمل كدول ضيوف، ولن أذكرها حاليا. لديناعمل كبير وشاق".

هذا وعقد منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي-2021 تحت شعار "معا مرة أخرى - اقتصاد الواقع الجديد"، حضوريا منذ 2 حتى 5 حزيران/ يونيو الجاري، بمشاركة دولية واسعة، وكانت وكالة "سبوتنيك" شريكا إعلاميا للمنتدى.
المصدر: I24 NEWS - سبوتنيك
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
11:30 | 2021-06-07
11:00 | 2021-06-07
10:30 | 2021-06-07
10:00 | 2021-06-07
09:30 | 2021-06-07
09:00 | 2021-06-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website