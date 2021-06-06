مدينة جديدة في مصر بتكلفة نصف تريليون جنيه

أعلنت مجموعة "طلعت مصطفى القابضة المصرية" اليوم الأحد عن إطلاق مشروع عمراني، لإنشاء مدينة جديدة شرق العاصمة القاهرة، على مساحة 5 آلاف فدان، وبتكلفة استثمارية تصل إلى 500 مليار جنيه (الدولار يعادل 15.6 جنيه)يضمُّ المشروع الجديد 140 ألف وحدة سكنية، ويوفِّر نحو 3.3 مليون فرصة عمل منتظمة وغير منتظمة، وفقاً لتصريحات هشام طلعت مصطفى رئيس المجموعة في مؤتمر صحفي عقده اليوم لإطلاق المشروع.وقال مصطفى، إنَّ مشروع مدينة "نور" الذي يُتوقَّع أن يستوعب 600 ألف نسمة، سيوفِّر مجموعةً من البدائل السكنية التي تناسب شرائح عديدة من العملاء، ومن خلال أنظمة سداد مالية تطبَّق لأوَّل مرة فى مصر كي تستوعب المدينة النمو المتزايد فى محور شرق العاصمة.سيتمُّ طرح وحدات المشروع من خلال السداد على 15 سنة، وبدفعات حجز بسيطة تناسب فئات متعددة من المواطنين، وتقدِّم أنظمةً تطرح لأوَّل مرة فى السوق المصري، بالتعاون مع بنوك الدولة وهي: البنك الاهلي المصري، وبنك مصر، وبنك القاهرة.وأضاف مصطفى: "المشروع الذى تصل تكلفته الاستثمارية إلى 500 مليار جنيه، ويضمُّ 140 ألف وحدة سكنية، سيدرُّ على مدار عمره ضرائب للدولة بقيمة 110 مليارات جنيه، ويوفِّر نحو 3.3 مليون فرصة عمل منتظمة وغير منتظمة".يستهدف المشروع الذي يقع أمام العاصمة الإدارية الجديدة، تلبية متطلَّبات النمو السكاني والعمراني في محور منطقة شرق القاهرة .. التي يقطنها حالياً نحو 4.5 مليون نسمة، ويتوقَّع أن يصل إلى 10 مليون نسمة بحلول 2030.قام بتخطيط "نور" 4 من أكبر المكاتب والشركات العالمية، وهم: (SWA – SASAKI –BCG – Perkins Eastman) .كما ستتبنَّى مدينة "نور" تطبيق فكر المدن الذكية باستخدام أحدث التقنيات التكنولوجية، وبنية تحتية متطورة من الـ Fiber Optics، فضلاً عن توفير الإنترنت فائق السرعة، وخدمة "الواي فاي" في جميع المناطق العامة، والمناطق التجارية والخدمية.