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رجل يوناني يقتل فرنسيين اثنين بالرصاص في جزيرة كورفو

Lebanon 24
06-06-2021 | 08:30
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قتل شخصان بالرصاص الأحد قرب فندق في جزيرة كورفو اليونانية، كما أعلنت الشرطة.
 
     
وقال مصدر في الشرطة في أثينا "تلقينا بلاغا عن حادث إطلاق نار عند الساعة 11,30 صباحا قرب فندق".
 
     
وأوضح شرطي "المعلومات الأولى التي لدينا هي أن شخصين أصيبا بجروح قاتلة. ولم يؤكد ذلك حتى الآن طبيب شرعي".
 
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